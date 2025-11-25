El Teatro Cuyás presenta la segunda parte de la temporada 2025-2026: «más comercial, variada y de gran calidad» La programación de febrero a junio de 2026, reúne 15 espectáculos entre teatro, danza, música y proyectos pedagógicos 'Teatrae', con estrenos nacionales, colaboraciones institucionales y una apuesta por la creación canaria

Helena Victoria Falcón Santana Las Palmas de Gran Canaria Martes, 25 de noviembre 2025, 13:01 Comenta Compartir

El Teatro Cuyás presentó este viernes la segunda parte de su temporada 2025-2026, una programación que, según el director insular de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Serafín Sánchez, «vuelve a demostrar que no hay mejor forma de unir a la gente que a través de la cultura». El teatro, la danza y la música volverán a marcar el pulso del espacio escénico grancanario entre febrero y junio del 2026, con 15 propuestas que combinan estrenos, grandes montajes y proyectos educativos.

El director artístico del recinto, Gonzalo Ubani, desgranó un semestre que reúne diez montajes teatrales, dos de danza, dos musicales y un concierto, además de cinco espectáculos del proyecto pedagógico Teatrae, que celebra su decimoquinto aniversario y que este año refuerza su presencia con más funciones matinales destinadas a centros educativos. «Hemos incrementado no solo la calidad, sino el número de espectáculos pedagógicos. Es fundamental acercar la cultura a edades tempranas», afirmó. Ubani insistió en que la programación busca abarcar todos los perfiles de público: «La gran obsesión de un programador es que siempre haya algo que le interese a alguien. Lo peor sería que alguien mire la programación y diga: 'no me interesa nada'».

Durante la presentación, Ubani reflexionó sobre el carácter de la programación, definiéndola en una palabra: «calidad». A la que añadió «variedad», «las dos claves de este semestre». También reconoció que esta segunda parte del año será «más comercial», una etiqueta que defendió con naturalidad: «La palabra comercial no está prohibida. Ojalá todos los espectáculos comerciales fueran tan buenos como 'La ternura', 'Burundanga' o 'Escape Room'. Creo que esta segunda parte tendrá mayor asistencia del público, a pesar de que el comienzo de la temporada ha sido flojo, tenemos mejores datos para cerrar este año». Aun así, advirtió que la incertidumbre forma parte del oficio: «La angustia vital del programador es creer que puede ir bien… pero nunca saberlo».

La temporada arrancará en febrero con 'El mago de Oz' y culminará en junio con 'Las amistades peligrosas', pero entre ambos montajes se desplegará un abanico de estilos y géneros que, como recordó el responsable insular, «conforman una programación potente, diversa y pensada para todos los públicos».

Los 15 montajes de febrero a junio de 2026

La temporada abrirá el 7 de febrero con 'El mago de Oz' (18.00 h) como parte de Teatrae, seguida de '4x4', el homenaje de Ron Lalá a sus primeros éxitos, que subirá a escena el 13 y 14 de febrero a las 19.30 h. En marzo llegarán algunos de los títulos más esperados: el estreno absoluto de la producción canaria 'Supersaurio', el musical (6 y 7 de marzo, 19.30 h), basada en la novela de Meryem El Mehdati; el regreso de Miguel del Arco con 'La patética' (13 y 14 de marzo, 19.30 h); y la esperada visita del histórico montaje 'La casa de Bernarda Alba' del TNT y las mujeres gitanas de El Vacie (20 y 21 de marzo, 19.30 h), una producción que incluso pasó por la Bienal de Venecia. El 28 de marzo será el turno de 'Creaviva', el solo de Rafaela Carrasco, que el propio Ubani definió como «una verdadera belleza».

Abril estará marcado por la llegada del gran musical de la temporada: 'Tootsie', que se representará del 16 al 19 de abril en distintos horarios —20.00 h el día 16; 17.00 y 21.00 h los días 17 y 18; y 17.00 h el día 19— tras su exitoso estreno reciente en Barcelona. Ubani aseguró que «nos anima mucho a programarlo; es un musical de gran formato que funciona como una comedia contemporánea». También en abril, el día 25 a las 18.00 h, podrá verse 'La isla del tesoro', galardonado en FETEN 2025 como mejor espectáculo multidisciplinar.

El mes de mayo abrirá con una de las citas musicales más destacadas del semestre: 'Balada de Sabanda', el encuentro entre 'Mestisay y Los Sabandeños', programado para el 1 de mayo a las 19.30 h y que, según anticipó el director artístico, «probablemente requerirá una segunda función por demanda». El 9 de mayo (18.00 h) llegará 'Farra', la producción de Lucas Escobedo en colaboración con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, una celebración teatral donde se mezclan música barroca, humor y circo. La colaboración institucional continuará los días 16 y 17 de mayo con el estreno de 'La última noche con mi hermano', escrita y dirigida por Alfredo Sanzol y coproducida con el Centro Dramático Nacional y el Teatre Nacional de Catalunya. Ubani la definió como «una apuesta fuerte y uno de los platos principales de la temporada». El mes concluirá con 'Pineda', del Ballet Flamenco de Andalucía (29 y 30 de mayo, 19.30 h), reinterpretación del poema dramático Mariana Pineda de Lorca.

El cierre de temporada en junio estará marcado por tres montajes teatrales. El 5 y 6 de junio (19.30 h) subirán a escena Las Niñas de Cádiz con 'El viento es salvaje', una relectura carnavalesca y humorística de los mitos de Fedra y Medea. El 12 y 13 de junio (19.30 h) será el turno de 'La vida extraordinaria', de Mariano Tenconi Blanco y protagonizada por Malena Alterio y Carmen Ruiz. Finalmente, el 19 y 20 de junio (19.30 h), 'Las amistades peligrosas', dirigida por David Serrano e interpretada por Roberto Enríquez, Pilar Castro y Ángela Cremonte, cerrará oficialmente la cartelera.

Abonos y entradas

La campaña de abonos comenzará el lunes, 1 de diciembre, y desde este jueves podrá solicitarse cita previa para realizar la compra. La tradicional presentación abierta al público se trasladará este año a este sábado 29 de noviembre, a las 12.00 horas en el patio de butacas. El teatro mantiene sus modalidades de abono 20 (20% para la compra de al menos dos espectáculos) y abono 30 (30% para cuatro o más), así como los descuentos individuales del 30% para mayores de 65 años y personas con discapacidad, y del 50% para jóvenes, estudiantes y desempleados. Las entradas pueden adquirirse en taquilla de martes a viernes (17.00–20.30 h), por teléfono y en la web oficial.

La presentación concluyó con una de las frases más comentadas de Ubani, que animó al público a acercarse al teatro recurriendo al caló: «Déjeme su keli, abandone su keli; salgan de casa y vengan al Cuyás, que los espectáculos son chachi y fetén». Una invitación directa a un semestre en el que el teatro grancanario espera que cada persona encuentre un espectáculo propio dentro de una oferta que mezcla tradición, contemporaneidad, creación canaria y grandes producciones nacionales.