Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 27 de noviembre de 2025
Una imagen del montaje. C7

Teatro Mínimo XXI estrena 'Una noche vieja' en la Biblioteca Josefina de la Torre

Se representa este jueves y viernes, a partir de las 19.00 horas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:07

Teatro Mínimo XXI, la compañía teatral juvenil con sede en la Biblioteca Josefina de la Torre, en el paseo de Las Canteras de la caital grancanaria, presenta este jueves y viernes, a partir de las 19.00 horas y en este mismo espacio, su nueva producción, titulada 'Una noche vieja'.

Se trata de un espectáculo de creación colectiva que aborda, con humor y emoción, los silencios, tensiones y afectos que conviven dentro de una familia durante la última cena del año, explican los integrantes de esta compañía.

Teatro Mínimo XXI es un proyecto artístico gratuito para jóvenes de 13 a 18 años que promueve un teatro divertido, comprometido y con propósito social, educativo y artístico. La compañía

retoma y actualiza el espíritu creativo que los hermanos Josefina y Claudio de la Torre impulsaron en el siglo XX, investigando la memoria cultural de la ciudad y tejiendo puentes entre pasado y presente a través de la creación escénica.

En 2024 estrenaron su primera producción, 'Di-versos y estampas', basada en la vida y obra de Josefina de la Torre. Este año continúan su recorrido con una pieza original fruto del trabajo colectivo del grupo.

El elenco de 'Una noche vieja' está integrado por: Ambre Lefèvre Van Den Bos, Ingrid Saavedra Díaz, Raúl Ortega Medina, Alejandra Macías Tafall, Daniela Macías Tafall, Lucas Roura Vázquez, Natalia Carrillo, Dai Santana, Lucía del Mar Castilla Suárez y Gabriela Ladino Cardon.

La dirección y la dramaturgia de esta comedia coral la firma Romina R. Medina.

La obra ofrece un retrato tierno, ácido y profundamente humano sobre aquello que callamos en familia y en la sociedad en la que vivimos.

