El Teatro Cuyás mantiene su «equilibrio» entre propuestas minoritarias y populares

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 27 de junio 2025, 22:58 Comenta Compartir

El Teatro Cuyás de la capital grancanaria mantiene su apuesta por una programación marcada por «un equilibrio» entre las propuestas minoritarias y las populares para el primer tramo de la temporada 2025/26, que se desarrollará entre 19 de septiembre y el 31 de enero, que se dio a conocer en la mañana de este viernes.

En total, se trata de 15 montajes, diez de teatro, dos de danza, dos de música y uno de humor en el que figuran primeros espadas del panorama nacional e internacional como la directora Victoria Thierrée Chaplin, el dramaturgo y director Juan Mayorga, el también director Sergio Peris-Mencheta, así como los intérpretes Juan Echanove, Miguel Rellán, Nathalie Poza, Pablo Derqui, Javier Gutiérrez y Luis Bermejo, entre otros.

Las artes escénicas canarias cuentan con una amplia presencia, gracias a los trabajos de artistas como Daniel Abreu, Aranza Coello, Antonio Tabares, Vanessa Medina, Quino Falero, el dúo humorístico Piedra Pómez y la compañía tinerfeña Delirium Teatro y la Gran Canaria Big Band, que protagoniza su ya tradicional concierto navideño.

Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Gonzalo Ubani, director artístico del Cuyás, y Manuel Pineda, gerente del recinto de la calle Viera y Clavijo, coincidieron a la hora de defender la importancia de mantener una línea propia de «un teatro público», en el que conviven apuestas diversas para un público variado y donde, a diferencia de los recintos escénicos privados, no priman los montajes «comerciales».

«Lo más fácil sería llenar todos los fines de semana, pero tiene que haber un equilibrio. Muchas veces, lo más interesante de la programación son los espectáculos a los que menos gente viene. El aforo es importante, pero no lo más importante, más en esta ciudad en la que existe una oferta cultural brutal. Eso sí, siempre tiene que haber un equilibrio presupuestario», subrayó Manuel Pineda.

Gonzalo Ubani reconoció que la temporada que bajó el telón el pasado fin de semana con el montaje 'Los de ahí', escrito y dirigido por el argentino Claudio Tolcachir, «artísticamente ha terminado muy bien». «Pero hemos tenido altibajos, algunos previsibles y otros no con la asistencia de público. Tenemos un núcleo duro, que acude al teatro de texto y no se guía por si hay o no caras conocidas de televisión y cine en los elencos. Esa línea dura es fundamental para nosotros y no vamos a bajarnos de ella. El público tiene derecho a ver espectáculos minoritarios», defiende Ubani, sin ambages.

Las cifras

El gerente del Cuyás facilitó a CANARIAS7 los datos de la temporada recién terminada, que ha contado con la asistencia de 26.493 espectadores a las 51 funciones desarrolladas. Se alcanzó una ocupación media del 55,31%, con una recaudación total de 448.706 euros.

El primer tramo de la temporada 2025/26 abre con un largo anhelo del Cuyás, una obra de Victoria Thierrée Chaplin, hija del legenario Charles Chaplin. Se trata de 'Bells and Spells', propuesta de teatro sin palabras, enmarcada en un mundo surrealista y con una puesta en escena tan bella como sugerente, que cobra vida con su hija, Aurélia Thierrée, y Jaime Martínez.

Las propuestas teatrales previstas se completan con el nuevo proyecto de la compañía tinerfeña Delirium, que se celebra sus 40 años con 'Libros cruzados', la nueva ficción escrita por el palmero Antonio Tabares, que se desarrolla con un amplio reparto encabezado por Soraya González del Rosario. Desde la península aterrizan en la isla los montajes 'Carmen, nada de nadie', de Francisco M. Justo Tallón y Miguel Pérez; el monólogo protagonizado por Miguel Rellán 'El maestro Juan Martínez que estaba allí', inspirado en el libro homónimo de Manuel Cháves Nogales; la adaptación de David Serrano del clásico 'Un tranvía llamado deseo', de T. Williams; '14.4', de Sergio Peris Mencheta, que estaba previsto hace un par de temporadas en el Cuyás y que se aplazó por la enfermedad de su autor y director; 'La Tuerta', adaptación de la novela del mismo título de María del Mar Rodríguez que firma Aranza Coello; 'Los yugoslavos', escrita y dirigida por Juan Mayorga; y 'Esencia', de Ignacio García May, protagonizado por Juan Echanove y dirigido por Eduardo Vasco.

Danza y música

Los amantes de la danza contemporánea tienen una cita en el Cuyás con el festival Masdanza y su propuesta 'Masdanza España' que incluye cuatro coreografías de artistas nacionales; la reposición de 'La Umbría', protagonizada por Vanessa Medina, con música de Laura Vega y dirección de Quino Falero; y el estreno absoluto de 'Capítulo', pieza que crea en residencia Daniel Abreu y a la que da vida el propio bailarín y coreógrafo tinerfeño acompañado por Emiliana Battista Marino, Carmen Fumero, Dácil González, Abián Hernández, Carlos Mesa, Diego Pazo y Andrea Pérez.

La oferta musical cuenta con el concierto del Bob James Quartet, dentro del ciclo Jazz Otoño que se desarrolla en distintos recintos de la capital grancanaria, y las dos veladas navideñas de la Gran Canaria Big Band, en esta ocasión acompañada por la sueca Gunhild Carling, que toca varios instrumentos, canta y baila.

Abonos y entradas

La campaña de abonos se realizará en la sala de prensa del Teatro Cuyás del jueves 3 al lunes 7 de julio. La renovación de abonos se realizará del jueves 3 al viernes 4 de julio, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Los nuevos abonados se atenderán del sábado 5 de julio, de 10.00 a 13.00 horas, al lunes 7 de julio, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Es imprescindible solicitar cita previa a partir del lunes 30 de junio

La venta de entradas para el público general comienza el 8 julio.

Los 15 montajes de septiembre a enero de 2026

'Bells and Spells'. La temporada del Teatro Cuyás de la capital grancanaria arranca los días 19 y 20 de septiembre con la última creación de Victoria Thierrée Chaplin, titulada 'Bells and Spells'. Aurélia Thierrée y Jaime Martínez protagonizan esta propuesta sugerente de teatro sin palabras, cuya historia oscila en torno a Aurélia, una cleptómana que se encuentra, sorprendentemente, bajo el dominio de los objetos animados que había tomado 'prestado'. Gonzalo Ubani, director artístico del teatro, reconoce que llevaban «años persiguiendo» traer a la isla un montaje de Victoria Thierrée Chaplin.

Ampliar Una imagen de 'Bells and Spells'. c7

'Libros cruzados'. La compañía teatral tinerfeña Delirium celebra sus 40 años 'Libros cruzados', pieza escrita por el palmero Antonio Tabares. Se representa el 26 y 27 de septiembre.

'Carmen, nada de nadie'. Beatriz Argüello protagoniza este montaje sobre Carmen Díez de Rivera, que fue secretaria del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. Se representa el 3 y 4 de octubre.

'El maestro Juan Martínez que estaba allí'. Manuel Cháves Nogales fue el gran periodista español del pasado siglo XX. En los últimos años se han recuperado varias de sus principales publicaciones, entre las que destacan 'El maestro Juan Martínez que estaba allí'. El Cuyás acoge los días 17 y 18 de octubre el monólogo inspirado en esta publicación que protagoniza Miguel Rellán y dirige Xavier Albertí.

Ampliar Miguel Rellán, durante el monólogo que representará en el Cuyás. c7

'Masdanza España'. El 25 de octubre el festival Masdanza exhibe piezas de Lorena Nogal, Daniel Abreu, la compañía Lo Siento Mucho, y Sandra Salietti y Giovanni Insaudo.

'Un tranvía llamado deseo'. Nathalie Poza y Pablo Derqui encabezan el reparto de este clásico de Tennessee Williams, dirigido por David Serrano. Se verá el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Imagen del montaje de 'Un tranvía llamado deseo', que protagoniza Nathalie Poza. c7

Bob James Quartet. Dentro del ciclo Jazz Otoño, el 8 de noviembre se desarrolla el concierto protagonizado por Bob James, referente del 'smooth jazz', junto a su cuarteto.

'14.4'. Sergio Peris-Mencheta dirige esta pieza ideada junto a Juan Diego Botto y Ahmed Younoussi, que protagoniza este último. Esta visión escénica sobre la migración se representa los días 14 y 15 de noviembre.

'La Umbría'. El Cuyás repone 'La Umbría', montaje de danza inspirado en la obra homónima de Alonso Quesada. Quino Falero dirige esta pieza protagonizada por la bailarina grancanaria Vanessa Medina el 22 de noviembre.

Ampliar Aranza Coello. c7

'La Tuerta', con Aranza Coello. La actriz canaria Aranza Coello, fundadora de Burka Teatro, escribe, dirige y protagoniza 'La Tuerta', pieza inspirada en la novela de María del Mar Rodríguez. La nominada en dos ocasiones al premio Max aborda una «historia de supervivientes, de personas que hicieron todo lo posible para olvidar y seguir adelante», tal y como reza la sinopsis del proyecto. Se representa los días 28 y 29 de noviembre.

'Yomematotoa'. El dúo de humoristas grancanario Pieda Pómez no falta a su cita anual en el Cuyás. El 13 de diciembre estrenan el montaje 'Yomematotoa', «un laboratorio japonés de corazón canario».

Ampliar Una imagen de 'Los yugoslavos'. C7

'Los yugoslavos'. Estrenado hace unas semanas en el Teatro La Abadía de Madrid, 'Los yugoslavos' se ha convertido en uno de los montajes más atractivos dela temporada. El nuevo texto escrito y dirigido por Juan Mayorga se desarrolla en un bar y en torno a la petición que hace un camarero a un cliente. Javier Gutiérrez y Luis Bermejo encabezan el reparto de una obra que se representa el 19 y 20 de diciembre.

Gunhild Carling y la Gran Canaria Big Band. La multi-instrumentista nórdica Gunhild Carling es la invitada de este año para despedir el año con la Gran Canaria Big Band, que dirige Sebastián Gil. Los conciertos son el 27 y 28 de diciembre.

Gunhild Carling tocará, cantará y bailará con la Gran Canaria Big Band. c7

'Capítulo'. El bailarín y coreógrafo tinerfeño Daniel Abreu estrena, dentro de una residencia técnica en el Cuyás, la pieza de danza contemporánea 'Capítulo', con ocho bailarines. Se verá el 23 y 24 de enero de 2026.

'Esencia'. El dramaturgo Ignacio García May se estrena en el Cuyás con 'Esencia', pieza que protagonizan Juan Echanove y Joaquín Climent. Eduardo Vasco dirige esta pieza que se representa el 30 y 31 de enero.