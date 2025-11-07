Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Mario Vega junto a la ministra Sira Rego, en el estreno en Madrid. C7

El Teatro del Barrio de Madrid estrena el montaje canario 'Sahara. La barca del desierto'

La obra, protagonizada por Marta Viera, sigue en cartel en el recinto madrileño hasta este domingo, 9 de noviembre

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:05

El espacio cultural alternativo del Teatro del Barrio de Madrid acaba de estrenar la octava producción impulsada en el marco del proyecto de experimentación escénica Laboratorio Galdós internacional, 'Sahara. La barca del desierto', que coproducen el Teatro Pérez Galdós y unahoramenos producciones.

Personalidades del ámbito de la cultura de Madrid se dieron cita en el estreno celebrado el pasado día 5, al que acudió la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

La obra se mantendrá en la cartelera del recinto escénico hasta este domingo, día 9, jornada en la que tendrán lugar dos funciones, una a las 18.00 y otra a las 20.30 horas.

Con dirección de Mario Vega (Premio Max de las Artes Escénicas en 2022 por la obra 'Moria') el nuevo montaje se propone al público como un iluminador testimonio alrededor de uno de los conflictos más lacerantes y aún latentes en el tablero internacional: el del Sáhara Occidental y su pueblo, abandonado en el desierto cuando en 1975 el Gobierno español selló su retirada de dicho territorio dejándolo en manos de Marruecos, que inmediatamente lo invadió con su ejército ejerciendo hasta la fecha una despiadada represión sobre sus legítimos ciudadanos saharauis que intentan recuperar su patria usurpada.

Interpretada en solitario por la actriz Marta Viera (Premio Réplica a la Mejor Actriz en las ediciones de 2013, 2015, 2020, 2022 y 2024), la obra narra la peripecia vital de la enfermera canaria Manuela Rodríguez, quien llega a El Aaiún en 1970 con la intención de trabajar temporalmente en el hospital local.

Tras conocer a un joven saharaui militante del Frente Polisario que lucha por la independencia del Sáhara Occidental, su vida estará marcada por la clandestinidad y la guerra. 21 años después, Manuela revive su historia.

