Seis noches para pecar en Viera y Clavijo

Cuando lo políticamente correcto marca la pauta y la ironía, el humor y la transgresión se ven obligadas a transitar como un equilibrista por un alambre, el género del cabaret gana en importancia y se convierte incluso en una vía de escape frente a las afiladas flechas que lanzan los que se ofenden por todo o por casi todo. El Teatro Cuyás de la capital grancanaria asume este reto durante seis noches, los días 3, 4, 5, 9, 10 y 11 de noviembre, de la mano de 'Pecados. El cabaret de la carne', nueva propuesta musical y escénica de la compañía grancanaria Clapso.

Fer Montoya, autor del texto y director del montaje, reconoce que, como todo cabaret que se precie, el que abre el fin de semana de forma temporal en el recinto de la calle Viera y Clavijo tiene pinceladas «políticas y mensajes, sin caer en lo panfletario», así como «picardía y lujuria».

«El cabaret es político y es necesario, más en estos tiempos peligrosos en los que estamos. Incluye un mensaje social y político en el texto», añade el autor de una obra que escribió en 2016 para la Escuela de Arte Dramático de Bilbao y que ahora ha adaptado a la perspectiva desde la que se mueve Clapso.

«El cabaret puede ser ácido, crítico y trascendente. A estos pecados nadie los juzga, solo son un espejo de lo que somos», señala Israel Reyes, máximo responsable de Clapso.

Composiciones musicales

José Carlos Campos, Thania Gil, Saray Castro, Víctor Formoso, Abraham Santacruz y Alberto Aliaga forman el sexteto de intérpretes. Se les suma al piano Germán G. Arias, que también firma todas las canciones de 'Pecados. El Cabaret de la carne'.

Arias reconoce que ha sido un proceso de trabajo «largo» el que ha marcado el camino para la música del 'show', toda original. «Estoy muy contento con el resultado final», apunta a la vez que subraya que el espectador versado en el género se topará con ecos de los míticos cabarets y musicales de Broadway, París, Viena o Berlín.

Los responsables de esta propuesta no quisieron, durante la presentación celebrada este lunes en el Cuyás, desvelar «las sorpresas» que guarda este cabaret de la carne y del pecado en el que, avisan, el espectador no será un agente totalmente pasivo. Se ha creado un montaje «inmersivo», no solo desde el escenario. Incluso, apunta Israel Reyes, se ha modificado la forma de acceder al teatro de los espectadores como punto de partida de la experiencia inmersiva que se les ofrecerá.

'Pecados' aborda una historia marcada por «relaciones personales e historias cotidianas», comenta Fer Montoya, dramaturgo y director vasco que lleva años afincado en Maspalomas.

Apuesta porque el público se ría de sí mismo mientras asiste a una historia protagonizada por una serie de personas «en crisis», que buscan salir adelante mediante el «amor, la amistad, la alegría y la libertad». Con estos mimbres «salen del agujero para sobrevivir», añade Fer Montoya.

Utiliza como «paraguas», dice Montoya, «los siete pecados capitales» sobre el escenario para que «nos reconozcamos».

Este artista vasco hizo hincapié en la suerte que ha tenido de trabajar «con los actorazos» que protagonizan 'Pecados'. «Bailan y cantan muy bien. Hemos disfrutado mucho del proceso y eso se ve reflejado en el resultado final sobre el escenario», asegura a la vez que destaca «la escenografía maravillosa» que firma Juan Sebastián Domínguez.

Unai Tellería es el responsable del vestuario, mientras que el espacio sonoro lo ha desarrollado Ramón Turbío y la iluminación Ibán Negrín. Las proyecciones las ha creado Dani Pinedo (Derroteros VFX), mientras que Cristina Pérez es la autora de las coreografías que protagonizan el sexteto de intérpretes.

Israel Reyes destacó que actuar en el Cuyás es para Clapso, que lleva 30 años estrenando producciones, como «estar en casa». 'Pecados. El cabaret de la carne' tendrá que superar un listón muy alto, ya que, dijo Reyes, «venimos de varios llenazos», en referencia a las propuestas estrenadas anteriormente en este mismo recinto.

Para ello han apostado por salir de la zona de confort con un «texto gamberro pero maduro y con un punto más ácido del que solemos tener habitualmente».

El director y productor grancanario hizo un llamamiento para que las instituciones públicas canarias trabajen para «encontrarse» y que, de una vez, sea una realidad factible que las compañías puedan trabajar en unos circuitos insulares y regionales eficaces, para que «no sea más fácil ir a México que a Lanzarote».