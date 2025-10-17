Santiago Sanguinetti, los dilemas de la generación centennial y los crímenes si resolver El director uruguayo estrena este sábado en España en el Teatro Auditorio de Agüimes, en el Festival Tres Continentes, su obra 'Zombi Manifiesto'

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 22:58 Comenta Compartir

El uruguayo Santiago Sanguinetti es uno de los grandes dramaturgos de la escena teatral contemporánea latinoamericana. Este sábado, a las 19.00 horas, en el Teatro Auditorio de Agüimes tendrá lugar el estreno en España de su última propuesta, 'Zombi Manifiesto', que se incluye en el programa de la 38º edición del Festival del Sur-Encuentro Teatral Tres Continentes que concluye este domingo en el citado municipio del sureste de la isla. No será el único estreno que depara al público la oferta del veterano evento, que también propone el estreno del primer montaje del joven de 22 años Javier Lozano, 'Parque de la liberación', que ocupará las tablas del Teatro Municipal de Agüimes, a las 21.00 horas, con sesión extra prevista para el domingo, día 19, a las 13.00 horas en el mismo recinto escénico.

Unos crímenes sin resolver y los dilemas de los jóvenes de la generación 'centennial' constituyen los ingredientes que integran la receta teatral de la última entrega de Sanguinetti (del que nunca antes habíamos podido ver obra alguna en este festival), que ya fue estrenada en Uruguay con motivo de la celebración del cincuentenario del golpe de Estado de 1973, que dio inicio a una dictadura nefasta que se extendió en Uruguay hasta 1985. 'Zombi Manifiesto' cuenta con el patrocinio del Instituto Nacional de las Artes Escénicas del Uruguay y está coproducido por la Sala Verdi de dicho país y el segundo mayor auditorio de Galicia, el Pazo da Cultura de Narón.

«Llevar a cabo las primeras funciones en ese contexto le otorgó al espectáculo una lectura especial, sobre todo teniendo en cuenta que la búsqueda del cuerpo desaparecido es uno de sus temas. En ese sentido, se dio también un diálogo accidental pero significativo con la realidad política del país cuando, a pocos días del estreno, se encontraron los restos de Amelia Sanjurjo, una de las 197 personas desaparecidas, en el Batallón de Infantería número 14. En la obra planteamos el dolor inverso, una burócrata conservadora busca desesperadamente a sus muertos, exmilitares zombis autoexhumados de sus propias tumbas –para Marx la historia sucede dos veces, primero como tragedia y después como farsa–. En la vida real, los cuerpos aparecieron», señala el director uruguayo.

Según Sanguinetti, «el teatro nos enfrenta a los mismos dilemas y a las mismas urgencias una y otra vez, pero fundamentalmente a dos: el amor y la muerte. Todo teatro, y toda obra de la literatura se podría decir, es una variante de esos dos asuntos. Siempre es 'te amo' y 'no quiero morir'. Lamentablemente sigue habiendo guerras y tiranías, y allí sigue estando el teatro para denunciarlas».

El alcance de la comedia

En 'Zombi Manifiesto' el escenario no es solo un cementerio o una oficina o la sala de una casa, es un campo de batalla entre ideologías y falta de sentido común. La obra, dirigida con un ritmo frenético, nos lanza de entrada a un universo donde el delirio no excluye la lucidez, y el humor convive con el horror y el asco.

Ampliar Santiago Sanguinetti. C7

«He querido seguir explorando los alcances de la comedia, como en mis últimos textos. De allí la anécdota, que combina elementos disonantes: un militar despierta de su tumba y aprende filosofía marxista inspirado en el Manifiesto Comunista y busca cobrar venganza frente a su asesino. Permanentemente estuvo presente en el proceso una idea que Marx toma de Hegel para luego reformularla: 'la historia ocurre dos veces, primero como tragedia, después como farsa», concluye el dramaturgo uruguayo.