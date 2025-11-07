Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del Teatro Pérez Galdós. C7

Salen a la venta las entradas de 'Harry Sinfónico' en el Teatro Pérez Galdós

Las funciones tendrán lugar el 7 y 10 de enero | Las entradas se encuentran a la venta en harrysinfonico.com y teatroperezgaldos.es

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:47

Comenta

Las entradas para 'Harry Sinfónico' ya están a la venta para las funciones del 7 de enero a las 12.00 horas y 10 de enero a las 20.00 horas en el Teatro Pérez Galdós. Se pueden adquirir en la página oficial de Harry el Sinfónico y en la del Teatro Pérez Galdós.

El espectáculo será un tributo musical que celebra las icónicas bandas sonoras del universo cinematográfico de Harry Potter y que ofrecerá al público una experiencia envolvente más allá del concierto tradicional. La propuesta está dirigida a todos los públicos y se presenta como un plan ideal para estas navidades.

'Harry Sinfónico' reunirá a una orquesta en directo para interpretar algunas de las composiciones más emblemáticas asociadas al mundo mágico creado por J. K. Rowling, pero el evento pretende ir un paso más allá de lo musical.

El público será recibido en un ambiente tematizado desde el acceso al teatro, con decorados, ambientación, extras caracterizados, 'photocall', contenido sorpresa y elementos que convertirán la velada en una experiencia sensorial e inmersiva, diseñada para transportar al espectador al imaginario mágico que marcó a varias generaciones.

