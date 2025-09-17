La Sala Insular de Teatro abre su temporada 2025/26: un templo contemporáneo para la cultura La programación incluye 23 espectáculos, ocho residencias artísticas y propuestas que van desde el teatro clásico hasta el jazz, la improvisación y montajes para bebés

Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y el director artístico de la Sala Insular de Teatro, Gonzalo Ubani, junto a miembros de compañías artísticas de la temporada 25/26.

Helena Victoria Falcón Santana Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:03 | Actualizado 13:41h.

La Sala Insular de Teatro (SIT) presenta su temporada 2025/2026 con un objetivo claro: responder a las necesidades del sector y a un público cada vez más exigente. Así lo destacó Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, al subrayar que se trata de una propuesta «hecha a la medida de creadores y espectadores».

El programa, que arranca con fuerza este otoño, reúne 23 espectáculos y ocho residencias artísticas, convirtiéndose en la primera vez que la SIT apuesta por un bloque residencial de tal envergadura. «Queremos que la sala tenga una personalidad propia, con una temporada interesante, diversa y diferente», afirma su director artístico, Gonzalo Ubani, quien insistió en que este espacio «debe ser un lugar con vida, donde los asistentes sientan pertenencia con el espacio».

La variedad de la oferta es otro de los grandes atractivos: habrá teatro, música, magia, jazz de otoño, espectáculos infantiles e incluso propuestas dirigidas a bebés. Además, el ciclo de improvisación, las colaboraciones con la Escuela de Actores de Canarias, la ONCE y el teatro popular refuerzan el carácter plural de la programación.

Calendario de la temporada 25/26 de la Sala Insular de Teatro

La Sala Insular de Teatro ofrecerá durante esta temporada una programación amplia y diversa, entre las citas más señaladas, en octubre destaca 'Doograma' de una artista canaria el día 25, mientras que en noviembre llegarán 'Estura de Maraj', 'Tioro Trío' el día 7 y 'Letiy + Laiv' el día 29.

El mes de diciembre estará marcado por el homenaje a Alonso Quesada con 'El poeta y las inglesas' el día 20 y 'Doña Juana y sus hijos' el día 21, además del espectáculo familiar 'The Great Magoo Manu & Martinito Show' el día 22, en sesión matinal.

El arranque de enero tendrá sabor infantil con 'Descubre las estaciones' el día 11 con tres funciones y continuará con la intensidad de 'Diario de un loco' el día 24. En febrero, el ciclo 'SouldAutorizé' traerá el concierto 'Canciones Blancas' de la Asociación Cultural C21 el día 1 y la propuesta de Kilian Viera el día 15.

La música y la creación contemporánea volverán en marzo con Kali Ninmah + DJ Conjurer el día 8, junto a la evocadora 'Estrellas fugitivas', canciones sobre el teatro el día 28. En abril el público disfrutará de la improvisación con 'ImproSit: Encrucijadas' el día 26, mientras que en mayo se vivirán varias citas imprescindibles: 'Impro Canarias Treno Destructor' el día 9, la 'XI Muestra de Teatro Popular' los días 15 y 16, Cuatro artistas el día 23 e 'ImproSit: 60 minutos en blanco' el día 31.

La temporada concluirá en junio con la Escuela de Actores de Canarias, que presentará 'Odisea' los días 6 y 7, como antesala del cierre con la última residencia del curso.

Residencias artísticas

Uno de los pilares de esta temporada es el refuerzo de las residencias artísticas, un programa que brinda a los creadores el espacio y los recursos necesarios para investigar, ensayar y estrenar nuevas propuestas en condiciones óptimas.

La primera llegará en octubre con 'Los hijos del océano' los días 11 y 12. En diciembre, el público podrá descubrir Sueño de invierno el día 13. Ya en marzo, la ONCE subirá a escena una versión de 'Antígona' el día 14, mientras que en abril se estrenará 'Lear' el día 25. Finalmente, la temporada cerrará en junio con 'Franca' el día 13, que pondrá el broche de oro a un recorrido creativo donde la experimentación y la investigación teatral se convierten en protagonistas.

Ubani: «El dinero no debe ser un obstáculo para acceder a la cultura»

Ubani destaca también que la SIT «rompe con el modelo tradicional de teatro frontal», gracias a un espacio versátil y capaz de adaptarse a las necesidades de cada montaje. «Queremos que la cultura sea entendida como una experiencia vital, una droga sin contradicciones, y que quienes nos visiten vivan el teatro como un templo contemporáneo», señala.

Las entradas para la temporada 25/26 se ponen a la venta este miércoles, con descuentos del 50% para menores de 30 años y del 30% para jubilados, en un gesto que, según el director artístico, «demuestra que el dinero no debe ser un obstáculo para acceder a la cultura».

«Si la gente no viene, será porque no quiere», concluye Ubani, convencido de que esta nueva temporada consolidará a la Sala Insular de Teatro como un espacio de referencia cultural en Gran Canaria.