Rocío Pozo estrena 'Candela' en el Guiniguada antes de iniciar una gira con el montaje por Centroamérica La compañía, que lleva 30 años en activo en Gran Canaria, recrea en su nueva propuesta «un tablao» con tres bailaoras y dos músicos

La bailaora Rocío Pozo, que se define como «madrileña de nacimiento y canaria de adopción y corazón», reconoce que su compañía atraviesa un momento de «madurez», días después de haber representado el pasado fin de semana, «con mucho éxito y el público puesto en pie al final», el montaje 'Luna', en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares y con la vista puesta ya en el próximo estreno.

Se trata de 'Candela', pieza que verá la luz el próximo 24 de octubre, en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria, a partir de las 20.00 horas y con el que esta compañía de flamenco, establecida en Telde desde hace 30 años, protagonizará una gira posterior en Centroamérica, con El Salvador como primera escala.

«'Candela' es un montaje que tiene formato de 'tablao'. Evocamos un poblado gitano, con una velada en la que contamos con dos bailaoras de fuera, Rocío Mora y Silvia Herrerías, que bailarán conmigo, acompañadas de guitarra y cante. Es un formato ideal para poder hacer esa gira después de estrenar en el Teatro Guiniguada, que es ya como nuestra casa, al que su director, Daniel Tapia, le ha dado un lugar», apunta con entusiasmo Rocío Pozo.

Madurez creativa

Esta futura pieza servirá también para calibrar el momento creativo en el que se encuentra esta compañía. «Cuando creo una obra nueva, siempre muestro mi propia visión. Soy muy sensible, muy empática y detallista y en mis obras creo que se refleja mi personalidad. No busco imitar a nadie. Tampoco busco distinguirme. Solo intento ser yo misma. Me siento muy halagada cuando la gente se emociona con mis espectáculos. Creo que es algo sanador cuando se van a casa con un pedacito de lo que les ofrezco en su corazón. Para mí, no hay mayor regalo que ese», confiesa la artista que se formó en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid y en la Cátedra de Flamencología de Jerez.

Pozo considera que su proyecto vive una etapa de plenitud, donde toca recoger el cariño y el respeto del público y la crítica tras muchos años de siembra sobre los escenarios y en las salas de ensayo. «Estamos en un momento precioso, en el que aparecen constantemente muchos proyectos. Estamos en una fase de expansión, de crecer desde la madurez, teniendo claro lo que queremos y cómo queremos contarlo, cada día de una forma más profesional. Es un momento de recogida y siempre con el reto de salir de la zona de confort a la hora de crear nuevas cosas», destaca la artista.

Admiradora de Lorca

'Luna', montaje inspirado en el universo de su admirado Federico García Lorca, se ha ajustado a esta forma de entender la creación artística. «La obra, que la estrenamos en octubre de 2023, en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde, está muy cuajada, porque se ha ido ajustando. Cuando represento cada obra las grabo para tratar de mejorarla en las siguientes funciones. A la cuarta o quinta representación tras el estreno, la pieza no está igual, aunque, evidentemente, se mantiene su esencia. El fin de semana, en Alcalá de Henares probamos un pequeño retoque que hemos decidido que se quedará para las próximas funciones. Creo que hay que ser crítico con uno mismo y tener la suficiente humildad para hacerlo», defiende Rocío Pozo sobre un montaje que tiene ya cerrados nuevos pases en octubre, en Santiago de Compostela, en noviembre en Valverde, la capital herreña, y en enero de 2026 en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana.

Rocío Pozo. C7

Con esta pieza, Rocío Pozo explora la fascinación de Lorca por la Luna. «Era un visionario, una persona muy evolucionada para su época. Soy una gran admiradora y es la segunda obra que hago sobre su universo. Me emociona la profundidad de sus poemas y eso me ha llevado a investigar en el significado de sus palabras. Así descubres lo profundo que llega a ser y ves que el flamenco es perfecto para abordarlo, porque es pura pasión y muy intenso. También me fascina como persona, por su defensa de los pobres, los gitanos, la cultura», subraya.

Un hueco en el flamenco desde Canarias

La compañía de flamenco que encabeza Rocío Pozo se ha hecho un hueco en el panorama escénico nacional en las últimas décadas, lo que no evita que algunos se sorprendan cuando descubren que está afincada en Gran Canaria y que cuenta con artistas isleños en sus montajes. «Hay gente a la que le llama mucho la atención. En 'Luna', por ejemplo, se sorprenden al escuchar hablar al actor José Antonio González, por su acento. También me preguntaron por la cantante, que es Marta Bolaños y también es canaria. Creo que es muy importante que contemos con los grandes artistas que tenemos en las islas. Cada sitio aporta cosas, los canarios son muy sensibles y emocionales y mis obras tienen mucho de eso. Para mí, es un orgullo contar con un elenco de artistas de las islas», defiende.

En el archipiélago, además, existe un público mucho más amplio del que se piensa que siente una gran pasión por el flamenco. «Gusta muchísimo. Te lo digo porque lo he experimentado en mi piel. Llenamos con la compañía los teatros y sentimos las ovaciones del público», asegura.

Rocío Pozo reconoce que el camino que ha recorrido hasta ahora su compañía no ha sido sencillo. «Ha sido difícil mantenernos, pero nuestro productor, Abelardo Dorado, que es muy tenaz y trabajador, sabe que eso forma parte de este oficio», apunta la bailaora.