De izquierda a derecha, Israel Reyes, Guacimara Medina, Horacio Umpiérrez, Josué Íñiguez y Tilman Kuttenkeuler, este viernes, en la rueda de prensa del Teatro Cuyás. C7

Los Premios Réplica se dan a conocer en una gala el martes 25 de noviembre

Yanely Hernández presenta el acto en la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:27

Comenta

La Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus acoge el próximo martes, 25 de noviembre, a partir de las 20.00 horas, la gala de entrega de la 14ª edición de los Premios de las Artes Escénicas de Canarias Réplica 2025.

Yanely Hernández será la encargada de llevar las riendas en un acto, dirigido por Luis O'Malley, en el que tocará en directo Lajalada y bailará Emiliana Battista.

Horario Umpiérrez, viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Josué Íñiguez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de la capital grancanaria, Israel Reyes, presidente de los Réplica y Tilman Kuttenkeuler, director general de la Fundación Auditorio y Teatro presentaron este viernes la gala en una rueda de prensa en el Teatro Cuyás.

