Premio para Romina R. Medina por 'Donde no habita el olvido' La grancanaria logró el segundo galardón del 27ª edición del Certamen Nacional de Teatro para Directoras de Escena Ciudad de Torrejón

Romina R. Medina y Mireia Gabilondo lucen sus premios en la gala desarrollada en el Teatro Municipal José María Rodero.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025, 23:19 Comenta Compartir

La grancanaria Romina R. Medina ha sido galardonada con el segundo premio de la 27ª edición del Certamen Nacional de Teatro para Directoras de Escena Ciudad de Torrejón por su trabajo al frente del montaje 'Donde no habita el olvido', estrenado el año pasado en el Teatro Cuyás.

Mireia Gabilondo logró el primer premio por 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido ¿verdad?' durante la gala desarrollada en el Teatro Municipal José María Rodero.

'Donde no habita el olvido', que sigue de gira, está protagonizado por la propia Romina R. Medina junto a Ruth Sánchez, María de Vigo, Alicia Ramos y Niria Rodríguez y se inspira en cinco de las integrantes de Las Sinsombrero.

Ampliar Romina R. Medina, con su segundo premio. C7