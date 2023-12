Piedra Pómez celebra en el Cuyás sus «36 años de condena humorística»

Piedra Pómez está de aniversario y lo celebra en el Teatro Cuyás este viernes, 22 de diciembre, con nuevo espectáculo, 'El punto Je-Je', a las 19.30 horas. Una propuesta que tiene que ver con la risa, de qué nos reímos, cómo lo hacemos y lo que hace falta para activar el mecanismo de la carcajada, con la que Paco Santana y Gregorio Figueras conmemoran su 36º aniversario, o lo que es lo mismo «36 años de condena humorística», según los protagonistas.

«En realidad llevamos 36 años desde nuestra presentación como Piedra Pómez, pero de relación pre-Piedra Pómez llevamos cuarenta y pico años porque nos conocimos en 1972. Y desde el 72 hasta ahora siempre hemos tenido una relación humorística», explica Paco Santana.

El Teatro Cuyás vuelve a ser el escenario del aniversario de Piedra Pómez, tal como se recordó este jueves en la presentación de la obra a los medios de comunicación, en un acto en el que participaron Paco Santana y Gregorio Figueras, y el director artístico del Cuyás, Gonzalo Ubani.

«Como dice el dicho, si funciona no lo toques», sostuvo Gonzalo Ubani en la presentación de este montaje respecto a la presencia de Piedra Pómez en el Cuyás en la recta final del año con «una función didáctica», tal como apuntó Paco Santana en el encuentro con los periodistas. Si en diciembre del pasado año el Teatro Cuyás programaba 'Tres tragedias y un velatorio', la propuesta de Piedra Pómez en su 35º cumpleaños, este viernes toca celebrar el sentido de humor con 'El punto Je-Je'. «Empezamos a celebrar aniversario a partir del 25 [con 'Bobas de Plata'], llevamos 36 y hemos hecho siete espectáculos, no celebramos todos los aniversarios, y seguramente a partir de ahora los celebraremos todos», avanza Paco Santana.

Un recorrido

En 'El punto Je-Je', «haremos un recorrido por nuestros personajes con cosas actuales, el cocinero, el de la Poloca, Sary Mánchez, que es una de la cantantes, o sea, los que nos han hecho encontrar El punto Je-Je, y vamos mostrar como lo hemos encontrado», añade.

Además, y tal como adelantan los humoristas, «estamos recurriendo bastante lo multimedia y hay una introducción con títulos de crédito que ya forman parte del espectáculo, porque son los nombres de instituciones inexistentes, y ese ya es un 'Punto Je-Je' para el público también». El citado prisma, motivo de la función del 36º aniversario, fue descubierto de manera casual por la profesora Marulas Lalerdas, según el relato de Piedra Pómez que acompaña el montaje. Un hallazgo de Lalerdas durante una estancia con fines terapéuticos en las Islas Buki-Buki, mientras departía amigablemente con los nativos, los bunga-bunga, tras asistir a sus rituales de apareamiento.

Novedoso

Como todo espectáculo de aniversario, habrá episodios del ayer y del presente en el reencuentro con Piedra Pómez. «Hay mucho que no se ha hecho», subraya Paco Santana acerca de los primeros andares de Fefa y Sioni, personajes de cabecera de la pareja de humoristas. «Tenemos de los años 90 y previos, de 1987 y 1988, de cuando empezamos con 'El buchito de café' en televisión, muchísimo material de la serie 'Los profesionales', que hicimos un 'skecth' cada semana durante dos años. Tenemos mucho de esa época que funcionó muy bien, pero como la televisión es efímera...», añade.

La experiencia en el Aula del Humor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que dirige Paco Santana, se ha proyectado en los montajes. Según Santana, «ha ido contaminando a los espectáculos de Piedra Pómez en el sentido de que yo hago un monólogo inicial porque, entre otras cosas, aligero un poco el trabajo, que no hay que estar memorizando cosas, hago mi discurso que es un vacilón que tengo ahí».

La fórmula para sumar 36 años en la escena con el humor como herramienta tiene que ver con renovar discurso y protagonistas sin perder la esencia. «Entiendo que es porque siempre estoy en ebullición y tirando del otro también, porque Gregorio es más reacio, va un poco a lo que yo le diga», bromea Santana. A esto se une el hecho de que «tenemos una visión humorística crítica y social, por nuestra forma de pensar y de ser, y por nuestra formación, y eso nos mantiene con ganas de seguir diciendo y seguir siendo críticos, porque veo que la gente todavía se ríe». Paco Santana recuerda una sentencia de Groucho Marx, que decía que cuando entre en un sitio y nadie me reconozca me retiro. «Lo mismo pasa aquí, cuando vea que no tengo nada que decir...».