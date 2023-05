El Pérez Galdós acoge 'CreAcción', una pieza de danza contemporánea participativa

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

«Puedes crear un producto de excelencia desde otro lugar que no es que no sea de excelencia, sino que es distinto al habitual. Reivindico el teatro para todos. La gente debe agarrarlo como si fuera su casa. Es de todos. Lo que el público va a ver es el resultado a un proceso especial, ya que no solo ha sido creado con gente de teatro y de danza», apunta la bailarina y coreógrafa Iratxe Ansa sobre 'CreAcción', la pieza de danza contemporánea que se exhibe este viernes, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria.

Este espectáculo, que llega a la isla tras lograr los premios Max de las Artes Escénicas a la Mejor Coreografía y a la Mejor Iluminación, cobra vida con unos protagonistas ajenos a esta disciplina artística, bajo la supervisión de la mencionada Iratxe Ansa e Igor Bacovich, profesionales de la danza con una amplia trayectoria nacional e internacional. «Es un proyecto que teníamos escrito hace tiempo. Nos interesaba hacer procesos de creación diferentes a los que nosotros hemos tenido desde pequeños. Igor ha trabajado durante ocho años con drogodependientes. Dejó de bailar en Ámsterdam y se puso a trabajar en este ámbito», apunta Iratxe Ansa sobre el germen de 'CreAcción'. «Conmigo retomó el baile y lo hizo bastante bien, ya con otra mirada, para involucrar a otro tipo de personas en el proceso de la danza y ver qué sucedía. La Universidad de Navarra se interesó por el proyecto. No contamos con gente de la calle como colaboradores, sino con los propios universitarios de Navarra», entre los que figuran estudiantes de especialidades tan dispares como farmacia o arquitectura. Ampliar Un momento de este espectáculo de danza contemporánea. C7 Así se plantaron en septiembre en la Universidad para «escuchar propuestas» de los participantes, con los que, confiesa Iratxe Ansa, han tenido una relación «maravillosa». Eso sí, reconoce que tanto Igor Bacovich como ella fueron «excesivamente ambiciosos», ya que comenzaron a trabajar en la creación de esta coreografía en septiembre y la estrenaron en Navarra el 6 de noviembre. Cambio de planes «Les pedimos que nos escribieran ideas, pero poco a poco vimos que lo que teníamos que enseñarles era un concepto. Al principio pensábamos que iba a ser de una manera, pero después cambió, como en todas las creaciones. Ha sido un proceso muy enriquecedor y también agotador. Hicimos de profesores y nos pusimos muchos sombreros en esta creación» en tiempo récord, subraya entre risas. «Los colaboradores», como los llama Ansa, de este proceso participativo, primero preguntaban detalles pero poco a poco «se fueron metiendo en el lío». «Se han creado auténticos cracks de la danza, son muy críticos. Hemos creado monstruos. Estoy súper feliz y orgullosa», añade. Sobre el escenario, el público grancanario disfrutará de «una coreografía de danza contemporánea pura y dura, que se desarrolla con una serie de juegos coreográficos». «Hay rigor, risas y una instalación lumínica que dirige los juegos coreográficos desde arriba. No hay una historia», avanza sobre este montaje que cuenta con música del canario Juan Belda. Desde una hoja en blanco La coreografía 'CreAcción' nació de «una hoja en blanco» con la que Iratxe Ansa e Igor Bacovich se presentaron ante los participantes en el proceso participativo, a modo de residencia, desarrollado en la Universidad de Navarra, donde finalmente se estrenó la pieza. Bacovich fue el creador de los palos de luz led que se emplean en el montaje. «La instalación lumínica es de Igor. Creó con unos palos de luz led que nos dan muchas posibilidades. Varios palos pueden ser una puerta en un momento dado. También nos permiten delinear el espacio», explica sobre una obra cuyo diseño de iluminación firma Nicolas Fischtel. Estrenar un montaje profesional creado con estos mimbres tan poco usuales puede parecer osado. Pero es que Iratxe Ansa tiene claro que «todo lo que sea danza en este país es osado». «En España la danza no tiene un lugar, a pesar de tener gente de tanto talento, muchos bailando fuera, como estuvimos Igor y yo», apunta con pesar. «No se programa danza, porque no hay un sistema de compañías en las ciudades para que la gente la conozca. No hay una sociedad que sepa lo que es. 'CreAcción' proyecto busca acercar la danza a la gente de la calle y para lograrlo nada mejor que traerlos dentro, al proceso de creación», explica la coreógrafa.