Patricia Galván. c7

Patricia Galván trae 'Hardcore' al Festival Reíslas

La humorista presenta su monólogo el 20 y 21 de septiembre, en el Teatro Guiniguada y en el Paraninfo de la ULL, respectivamente

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

La humorista y actriz jerezana Patricia Galván (1987) ofrecerá en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria (20.00 horas) y en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna (19.00 horas) los días 20 y 21 de septiembre, respectivamente, su último show, 'Hardcore', en el marco de la tercera edición del Festival de Humor Reíslas que tendrá lugar en todas las islas hasta el próximo mes de octubre.

Galván, que se identifica como bisexual y utiliza su ascendencia gitana y judía en sus monólogos para abordar temas como el racismo y la homofobia, llega a Canarias tras actuar en la capital chilena, Buenos Aires y Ciudad de México.

'Hardcore', el nuevo espectáculo de Patricia Galván, como ella misma lo define, «es un monólogo fuertecito y muy auténtico, que rompe todo lo políticamente correcto para que el público no pare de reír». Eso sí, para un espectador sin reparos morales y que no se imponga límites con el humor.

La actriz y humorista andaluza, a la que pudimos ver hace cinco años en el filme 'Mi gran despedida', de Antonio Hens y Antonio Álamo, en la película de Daniel Cabrero 'Al final del día', en la de Vicente Pérez Herrero, 'Malamuerte', así como en el documental 'Sexilio', de Eduardo Casanova, en el que se visibiliza la realidad LGTBI en los pueblos de España, confiesa que la comedia le salvó la vida y considera el humor «el don más importante para poder sobrevivir».

Patricia Galván, que en 2023 fue galardonada con el Premio Arcoiris por su trayectoria como activista por los derechos LGTBIQ+, así como por su labor por los derechos del pueblo gitano y del pueblo judío, es de las que opina que «el humor va ligado también a la inteligencia y permite abordar cualquier asunto, pero con tacto. Las personas poco inteligentes seguirán viendo el humor como un ataque», sostiene la monologuista.

'Hardcore', estrenado en 2024, es un ejemplo de su destreza a la hora de improvisar. Su interacción con los espectadores es uno de los motivos por los que Patricia Galván llena salas. También su humor personal e intransferible. A cada situación que vive, le saca punta... y tacón. «Debemos reírnos de las cosas 'hardcore' que nos vienen en la vida y lo podemos hacer en el espacio seguro que genero con el este 'show'», explica

