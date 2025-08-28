Patricia Galván: «Ya era hora de que los gitanos y las bisexuales nos riéramos de nosotros mismos» La cómica jerezana actuará el día 20 de septiembre en el Teatro Guiniguada y al día siguiente en La Laguna

Patricia Moralejo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:15 Comenta Compartir

Patricia Galván es muchas cosas: actriz, cómica, gitana y bisexual. Criada en una familia mormona y con raíces judías, la humorista bromea sobre las etiquetas que aparecen cuando se escribe su nombre en internet, aunque se define de forma sencilla: «Soy una muchachita de barrio con la que te vas a reír mucho». Y esa es precisamente la esencia de su último 'show', 'Hardcore', con el que llega a Canarias tras arrasar en Madrid. Galván lo presenta el día 20 de septiembre en una única función prevista a las 20.00 horas en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria y, al día siguiente (19.00 horas), en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, en el marco de la tercera edición del Festival de Humor Reíslas.

«De 'Hardcore' puedo decir que no hay nada igual en el mercado: está tan lleno de improvisación que cada día puede ser un show distinto», explica Galván. Una propuesta fresca, irreverente y única que ha conseguido mantener temporada completa en el Teatro Fígaro de Madrid y que ahora emprende gira por el resto de España.

La carrera de Patricia Galván ha estado marcada por ser pionera en muchas cosas. Fue la primera humorista española de stand-up en actuar en Estados Unidos, y ha pisado escenarios como el Teatro Español de Madrid, además de participar en programas como 'Got Talent', 'La hora de José Mota' o 'Gen Playz'. También ha aparecido en cine, en la película 'Mi gran despedida', y en documentales como 'Sexilio'.

Activista

Pero el humor es solo una cara de su perfil. Galván es también activista: en 2023 recibió el Premio Arcoíris por su defensa de los derechos LGTBIQ+, del pueblo gitano y del pueblo judío. «Siempre se ha hecho humor a nuestra costa, ya es hora de que nosotros también lo hagamos», señala la humorista. Para ella, la visibilidad es un arma de transformación: «Te sorprendería a la gente a la que ayudamos siendo personas visibles», agrega.

Su camino no siempre fue fácil. Recuerda sus inicios en Madrid, cuando no le dejaban subir a un escenario «por ser mujer». Ahora, como dice con ironía, les saluda «desde el escenario». Ese viaje de resistencia y superación personal se refleja en sus monólogos, donde aborda temas como el racismo, la homofobia y la identidad con un humor que mezcla crítica social y desparpajo. «El humor es médicamente obligatorio, y si es 'hardcore', mejor», subraya Galván, convencida del poder terapéutico de la risa. En su espectáculo, lo políticamente incorrecto convive con la improvisación, la crítica y la ternura.

Conexión con Canarias

No es la primera vez que Patricia Galván actúa en las islas. «Me encanta el público canario, me siento muy identificada con él. Aunque sea peninsular, Andalucía 'is different', y entre los del sur nos entendemos muy bien», dice entre risas.

A través de sus redes sociales, Patricia Galván también mantiene un canal directo con el público, compartiendo su día a día personal y profesional. «Las redes son una puerta directa a la vida del artista, pero el escenario es otra cosa que hay que vivirla».

¿Qué puede esperar el público canario? Galván lo tiene claro: «Que se olviden de los problemas el ratito del 'show', que se vayan felices y que no paren de reír».

Con 'Hardcore', Patricia Galván no solo promete carcajadas: ofrece una experiencia que conecta con la diversidad, la resistencia y la autenticidad de quien se ríe de sí mismo para invitar a todos a reír juntos.

Las entradas tanto para el teatro Guiniguada como el Paraninfo de La Laguna ya están a la venta en la web https://reislas.com/programacion/

El festival Reíslas está financiado por el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), contando con la colaboración de los Cabildos de las islas y de todos los ayuntamientos de los municipios en los que se celebra. La tercera edición del Festival Reilas, que por vez primera se desarrollará en todas las islas, incluída La Graciosa, está producido Etiqueta Negra Producciones, ¿Cómo Está Wally?, Producciones & Management, Ninona Producciones y Estudios Multitrack.