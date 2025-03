Omayra Cazorla: «Me encantaría vincularme a un proyecto que no tuviera que ver con el humor»

Francesc Zanetti Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

La humorista Omayra Cazorla estrena este jueves, día 20 de marzo, en el Auditorio de Los Jameos del Agua de Lanzarote el nuevo show con el que rodará por Canarias este año, 'Así somos'. El día 22 de este mes llega a la sala del Cicca de la capital grancanaria en dos funciones previstas a las 17.30 horas y a las 20.30 horas de las que se venden las últimas entradas. Natural del barrio de Escaleritas, hija única, adicta a los sudokus y a una buena hamburguesa cubierta con queso fundido, es raro que no despierte simpatía en las distancias cortas. Bien podría ser tu hermana preferida o la vecina más cojonuda del bloque. Por cierto, tiene vivienda propia porque sus padres le dieron un piso que ha podido reformar.

A lomos del exitazo obtenido con su anterior espectáculo, '¿Viniste?, ¡Qué atrevida!', llega con 'Así somos', un montaje del que avanza que se construye «sobre un texto muy ligero, con toques de reivindicación, pero repleto de un humor sencillo y cercano». Distribuido por Multitrack, la gira de 'Así somos' cuenta con la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias y el patrocinio de Cicar.

A la hora de escribir el argumento de sus propuestas dice que «soy muy kamikaze. Puedo estar cambiando los textos hasta en el último momento, porque siempre están en construcción. Nunca un texto se representa de manera igual, y menos en la comedia. Nace y crece a medida que madura atendiendo a la respuesta del público», avanza Cazorla, que testa sus gags con sus amigas, «que son muy críticas y a las que voy interpretando partes del monólogo según los concibo antes del estreno. Si son constructivas, siempre escucho las críticas y contemplo cualquier buena sugerencia».

Fuera del escenario apunta bromeando que «sigo la línea de la depresión... soy tímida a priori hasta que me hago con el cotarro. Soy intensa e introspectiva. Adoro la profundidad. Mi parte emocional me gana muchas veces. Soy pasional y no aguanto a las personas que son falsas y cuando me alejo de los focos y del público disfruto, ahora mismo, de la soledad».

Con su nueva entrega considera que no se supera. «Espero que no. Cuando tenga mi mejor texto no podré aspirar a más porque ya el mejor monólogo estará ejecutado», confiesa esta asidua a la escritura y la lectura. Su estratagema sobre el escenario comenta que es «intentar conectar desde el principio con el público con juegos para crear la cercanía. Me gusta que el público entre en mis espectáculos de una manera y salga de otra. Por lo menos pongo todo de mi parte para que así sea». La cómica, que se ha definido como «feminista de verbo y monologuista de carne», aclara que «el verbo es el que hace la acción. La carne es pasión. El feminismo hay que llevarlo a cabo. Mi profesión me sale del alma. De ahí, la carne».

Curtida

«Una manía que practico antes de salir al escenario es pedirles a mis abuelos que me ayuden si tengo un día flojo en lo personal para que me acompañen en la función», avanza la cómica que llenó por vez primera en 2016 un teatro, el Guiniguada de la capital grancanaria, tras curtirse en garitos y bares de copas antes de su salto definitivo al escenario mientras estudiaba Arte Dramático, en donde se especializó en clown y cabaret, géneros que no duda en mezclar en cada uno de sus irreverentes shows. No cree que haya humor de mayorías y minorías: «hay humor en general. Querer clasificarlo sí que es una pedantería. Cada persona que escoja el suyo. Desde sus gustos y sus afinidades».

Es más de David Broncano que de Pablo Motos. «Broncano siempre. El humor es revolución», sostiene. «El público se piensa que siempre vamos con el personaje a cuestas y eso en muchas ocasiones no es así». Dice que se autocensura «más de lo que me gustaría» y cree la vida no es ninguna una broma. «¡Qué va, ojalá lo fuera!», exclama.

«Me nutro de la realidad, que en la mayoría de los casos supera a la ficción. Observo las situaciones absurdas de la calle y las metabolizo para luego decidir si las trato en mis shows. Berto Romero señala que la labor de un cómico es observar mucho y yo siempre lo hago. Ahí está todo. En la realidad. En el día a día», agrega Cazorla, cuyos humoristas admirados son, entre otros, Silvia Abril, Antonia San Juan o Saúl Romero.