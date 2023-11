Noemí Pérez reflexiona en el Galdós sobre la Inteligencia Artificial con 'Vernix Virtual'

Enfrentarse al silencio. A la incomodidad del silencio. O lo que es aún peor a tu único y propio planteamiento mental, a tu pensamiento en el silencio. Limpio. Sin ruidos. Sin prejuicios ajenos, sin opiniones colectivas, sin realidades fabricadas ¿Crees que a estas alturas de la existencia de la humanidad es posible? En un escenario minimalista, donde el vacío, el silencio, sin parecerlo adquirirá protagonismo en su ausencia, frente al ruido, la dramaturga Noemí Pérez enfrenta nuevamente al espectador a preguntas sobre su forma de vida consigo y con su entorno. Un entorno de máxima actualidad ya que en esta ocasión la Inteligencia Artificial es el punto de partida de su nuevo proyecto teatral, 'Vernix Virtual', coproducido con el Teatro Pérez Galdós bajo el marco del Ciclo Música y Literatura, que se estrena este viernes, 1 de diciembre, a partir de las 20.00 horas.

A esta imagen se han enfrentado la mañana de este miércoles los medios de comunicación en la presentación de un pase gráfico ofrecido por la Fundación Auditorio y Teatro. A un escenario minimalista y silencioso, en el que el espacio escénico adquiere fuerza y da pavor como a un escritor estrangulado frente a un folio en blanco. El silencio forma parte del elenco y el foco de la trama está en lo que en él sucede. Y es que la obra no sigue un argumento clásico de planteamiento, nudo y desenlace. La obra es un nudo en toda su representación.

Actores que apenas hablan

Esta trama explora la relación del ser humano con la técnica, tanto con la digital como con la analógica. Los actores apenas hablan en escena, la palabra está proyectada o se escucha en una voz en off. No hay uso directo del 'chat gpt'. Te acerca a esta inteligencia de forma indirecta y sutil, lo humano queda desplazado y comienza un relato de ruido o silencio, de danza, expresión corporal, música en directo creada por la autora, de temas clásicos de Mozart, Bach y Monteverdi, de efectos audiovisuales y espacios sonoros.

Existen elementos simbólicos que cada mirada interpretará a su manera, ya que es esta la intención de la autora. Está el líquido amniótico, que representa la protección que todos buscamos en la vida y que es esa ficción que construimos a lo largo de la historia; y está el micrófono, «puede ser el oráculo al que todo se le pregunta, pero también el altavoz al que solo uno tiene acceso, por lo tanto, una voz, un punto de vista, una mirada», describe Noemí Pérez.

La inteligencia artificial

Pueden ser esos eternos consejos que los bien intencionados siempre te regalan. El agotamiento de este momento que vivimos, la sensación de que estamos al final de algo que no vemos. Con esta premisa, Pérez explora en 'Vernix Virtual' uno de los temas más candentes de la conversación social, la Inteligencia Artificial. Como epicentro de la obra enmarcada en el ciclo Música y Literatura del Pérez Galdós, inesperados caminos se abren para un elenco de actores y actrices formado por Mingo Ávila, Pedro Díaz, Carol Sosa, Beatriz Nuez y Eduardo García.

Una escena del pase gráfico de este miércoles. C7

Este es un teatro creado para ampliar la expresión del público con el valor de antemano de comprender que puede que no se entienda. Pero eso es teatro en palabras de Noemí Pérez: «Pienso que el teatro no debe hacerse para ser entendido, sino para ampliar nuestra expresión, aunque eso conlleve que no se entienda, el teatro es un espacio de libertad y exploración. Explorar sin miedo. Corremos el riesgo siempre de que en esa búsqueda encontremos fórmulas expresivas que funcionan y no debemos acomodarnos. Hay que perder el miedo y seguir buscando. En esa búsqueda surgen hilos que conectan lo que sucede en escena con el público y ese es el punto de partida, desde ahí puede que surjan nuevos relatos que nos den pistas para pensar el presente y mejorar el futuro».