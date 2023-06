Mingo Ruano: «Volver al multipersonaje en 'Mararía la de Femés' ha sido todo un reto»

El actor Mingo Ruano, junto a la actriz Marta Viera y la cantante Lajalada, es uno de los protagonistas del montaje escénico 'Mararía la de Femés', que se estrena en la noche de este jueves en el Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria, con todas las entradas agotadas por el público. Ruano, uno de los rostros más conocidos y respetados del teatro de las islas, confiesa que leyó por vez primera la novela de Rafael Arozarena en la que se inspira esta versión escrita por Yeray Rodríguez y que dirige Mario Vega, en la etapa en la que cursaba estudios en el instituto «y sinceramente no le presté mucha atención, ni siquiera llegué a terminarla», recuerda.

«No creo que fuera una lectura para mí en aquella época. Al volver a leerla, cuando me propusieron formar parte de este proyecto, he podido valorarla de una manera más madura y con mayor experiencia, pareciéndome una obra imprescindible, no solo por la historia en sí que, es muy potente, sino por la manera en la que está escrita», sostiene.

Mingo Ruano se dobla en la obra que coproduce el Teatro Pérez Galdós y la productora unahoramenos en el marco de la iniciativa denominada 'Segunda Lectura', en múltiples personajes. Hasta cinco, nada más y nada menos. «Fermín es solo uno de ellos, porque interpreto a todos los hombres que pasaron por la vida de Mararía: Manuel, Fermín, Don Abel, Marcial y Farid 'El árabe'. Todo un reto volver al multipersonaje», señala el actor. Pero don Fermín quizás sea el que más peso posea en la icónica novela que el escritor tinerfeño Rafael Arozarena (1923-2009) publicara hace 50 años.

Acento peninsular

«Don Fermín es un doctor que proviene del norte peninsular que llega a la isla de Lanzarote a ejercer sus servicios como médico. Su profesión ya lo sitúa en un rango social muy concreto para esa época que englobaba a las personas más notables en el seno de la sociedad con un estatus propio. Imaginemos como sería un 'peninsular' en una isla como Lanzarote a principio del siglo pasado. A nivel personal hablamos de un hombre de la época, profesional, respetuoso, caballero, pero con muchas pasiones guardadas. Don Fermín vuelve a descubrir la pasión a través de esa presencia y belleza enigmática que tenía María, y ahí entra su conflicto interior, ya que, al ser un hombre recto, casado y con familia, el debate moral cae sobre su propia conciencia. Esa pasión y enamoramiento le llevan a ser víctima de su propia mentira. Muy lorquiano», apunta Ruano.

El actor afirma que Mario Vega, director de 'Mararía la de Femés', le propuso hace meses unas claras directrices a la hora de empezar a dibujar sus personajes. «A la hora de trabajar con don Fermín, por ejemplo, su status y origen ya nos facilitaba un camino por dónde empezar y cómo gestionar su conflicto interior. A partir de ahí es trabajo de uno crear el personaje». Según Mingo Ruano, al enfrentarse a varios personajes de diferentes lugares, edades y etnias incluso, trabajar la voz de cada uno de ellos ha sido el trabajo más complejo del proceso. «Recuperar el castellano con acento del norte, pues lleva su dedicación», puntualiza.

Un creador insaciable

Sobre el director Mario Vega, con el que nunca antes Mingo Ruano había trabajado en sus más de veinte años de carrera profesional, mantiene una respetable opinión. «Es un creador insaciable y una mente muy inquieta, lo que provoca que sus procesos de montaje sean tan vivos en su formulación creativa. Tiene un esquema muy claro sobre lo que quiere conseguir y a partir de ahí emprende un trabajo de investigación en busca de su visión. Eso hace que uno siempre esté en constante proceso de trabajo, en busca de esas pautas necesarias para llegar al objetivo. Ha sido toda una gran experiencia de aprendizaje, de nuevos retos y de ejercicio profesional. A valido la pena esperar 25 años para poder trabajar juntos».

Para el actor la poética del texto original de Arozarena sin lugar a dudas sigue estando presente en la esencia de la dramaturgia que ha firmado Yeray Rodríguez. «Arozarena está presente y Rodríguez pone toda su sensibilidad literaria y la traslada a los personajes. Un buen tándem», concluye el actor.

Tras su estreno en el Teatro Pérez Galdós, esta obra teatral emprenderá una gira por Canarias. De momento, 'Mararía la de Femés' podrá disfrutarse el próximo día 7 de julio en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife en una única función prevista a las 20.30 horas; así como el día 9 de julio en Teatro Víctor Jara de Vecindario a las 19.30 horas. Para esta última función programada las entradas ya están a la venta en la plataforma www.entrees.es.