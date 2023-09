'Masdanza Ellos' presentará en el Guiniguada cinco piezas masculinas

La 28ª edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias presenta el próximo 30 de septiembre, en el Teatro Guiniguada, 'Masdanza Ellos', un programa protagonizado exclusivamente por bailarines procedentes de Hong Kong, Barcelona, Taipéi, Berlín, Santa Cruz de Tenerife y Madrid.

En total serán cinco propuestas artísticas que reflejan la sensibilidad, la creatividad y la percepción del hombre en la danza contemporánea.

Usando la danza contemporánea como herramienta para la consecución de objetivos como la participación, inclusión, integración, tolerancia y diversidad, 'Masdanza Ellos' subirá al escenario del coliseo capitalino a Tan-Ki Wong, que llega de Hong Kong con la pieza 'It's Not My Body' (No es mi cuerpo).

Desde 2014, la serie 'No es mi cuerpo' ha supuesto una partida de ajedrez para este intérprete. Luchando con su sombra, cada uno de los movimientos del bailarín, pausa o limbo en la escena, construye una propuesta sobre su vida dancística. En 'It's Not My Body', Tan-Ki Wong continúa haciéndose todavía una pregunta cadente para un bailarín: ¿Ser o no ser?

'Nereo ahogándose' es la propuesta de Joaquín Collado que arriba en el festival desde Barcelona con la música de Mica Levi Alien Loop. En la misma, el artista se cuestiona cómo el mundo circundante moldea nuestros cuerpos y cómo podemos hablar de eso. Ante un mundo donde no tiene cabida, el ahogamiento de Nereo propone un cuerpo torpe y líquido que se golpea y se retuerce en una danzar continuo a la par que dramático. Desde esta ficción social enajenada, la pieza propone una reflexión sobre lo perecedero y lo finito del asunto.

Chen Chi-Hsun es el creador de 'Whisper', obra en la que el artista de Taipéi traslada al espectador a la oscuridad. En lo profundo de la noche hay un rincón vacío donde una figura en soledad y la desorientación de los pensamientos quedaron en sombras. Aislado de todo lo demás, 'Whisper' es una reflexión sobre «¿qué queda? Yo -yo mismo- me convierto en todo lo bueno y lo malo».

Desde Santa Cruz de Tenerife y Madrid, 'Plata' es la pieza que presenta Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza 2014 en la categoría de creación. Comienza con la promesa de la buena vida en una valla publicitaria. Hay una oferta de un lugar mejor que nos espera y nos sonríe. En ella, su autor no sabe si esta idea conlleva que todo lugar deseado viene a ser más o menos lo mismo, la pieza de un puzzle sin forma. Esta danza que representa es una abstracción de los huecos que quedan ante lo que imagina.

Procedente de Berlín, subirá a las tablas del Guiniguada 'Ordinary People' de la mano de Frantics Dance Company. Los creadores e intérpretes Juan Tirado y Marco Di Nardo muestran su obra a través de la música de Nitefold, Oxygen burst, Mossy Meeting Point, y Ben Frost, Theory of Machines.