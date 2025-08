'Masdanza Ellos' exhibirá cuatro piezas en el Guiniguada

La pieza 'After the party' es una de las que se representará.

El Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria acogerá el programa 'Masdanza Ellos', una sección especial de la 30ª Edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, que pone el foco en la creación y la interpretación masculina dentro de la danza contemporánea. Con cuatro piezas provenientes de Taiwán, Reino Unido, Francia y España, la propuesta reunirá obras que combinan fuerza física, narrativa íntima y lenguajes híbridos que expanden los límites tradicionales del movimiento.

El programa incluye cuatro piezas singulares: 'Imaginary enemy', creada e interpretada por Tsai Hung- Yi y Yang Chun-Yi (Taiwán), es una pieza de circo-danza que aborda el conflicto interior y la reconciliación con uno mismo, con un enfoque físico y emocional profundamente envolvente.

Desde Reino Unido llega 'Family honour', del coreógrafo Kwame Asafo-Adjei, un potente dúo con Catrina Nisbett que fusiona hip-hop y teatro para abordar los códigos familiares.

'After the party', del barcelonés Thomas Shiva Noone, es un solo lúdico y poético que reflexiona sobre la dualidad interna y el impulso de dar vida a lo inanimado, con ecos de marionetas y esculturas vivas.

Finalmente, 'Lighea', de Thomas Martino (Francia), interpretada por Daniel Rodríguez y Sofia Fagioli, se inspira en una leyenda marina para presentar un dúo lírico.