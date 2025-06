Mario Vega: «Acercamos al público la historia del conflicto del Sáhara desde la empatía»

Francesc Zanetti Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 19 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Tras la delirante comedia planteada el pasado año 'Bar La resistencia' en el contexto del Laboratorio Galdós internacional, el director Mario Vega regresa al teatro comprometido con la nueva entrega del solvente proyecto de experimentación escénica que coproducen el Teatro Pérez Galdós y la compañía unahoramenos, que será estrenada en el coliseo capitalino este jueves y viernes, días 19 y 20 de junio, a las 20.00 horas. 'SAHARA. La barca del desierto' aborda el conflicto olvidado en los márgenes de la historia del pueblo saharaui a través del viaje épico de una enfermera canaria que se involucra en la lastimosa disputa que se libra por el proceso de autodeterminación de dicho país a lo largo de los 266.000 kilómetros cuadrados situados en el extremo occidental del desierto del Sáhara y a orillas del océano Atlántico.

Del elenco numeroso de la anterior producción, Vega opta en esta ocasión por decidir que sea la actriz franquicia de unahoramenos, la lanzaroteña Marta Viera, quien defienda en solitario la dramaturgia que ha escrito junto a Ruth Sánchez. «Queríamos reflexionar sobre un conflicto que no puede caer en el olvido, pero no podíamos hacerlo como si fuéramos nativos saharauis desde una apropiación cultural y política que no nos corresponde. Manuela Rodríguez nos permite entonces contar la historia del Sáhara Occidental a partir de la conocida Marcha Verde y de su propio periplo vital desde 1972 a 1991», explica el director, que obtuvo con otro drama, 'Moria', el Premio Max de las Artes Escénicas en 2022.

«El concurso de un solo personaje nos permite contar la historia de una forma muy íntima y cercana, desde la voz de una mujer valiente que sale de Lanzarote en 1972 durante la época del franquismo para enrolarse en un hospital de El Aaiún hasta llegar a un lugar que vive convulsionado por los acontecimientos políticos y la insurgencia de los primeros movimientos independentistas. Contarlo desde una voz y una mirada única nos ayudaba a generar un cierre al espectáculo que voy a desvelar», señala.

«Queríamos acercar al público la historia del conflicto desde la empatía sirviéndonos de algunos recursos entre los que destaca Hanina, la dromedaria articulada que manejan dos manipuladores a la vista del espectador, y una notable infraestructura visual empleando efectos lumínicos, texturas y vídeos que apoyan de manera envolvente la dramaturgia. Nos apoyamos en cierta estética cinematográfica», advierte Vega, que puntualiza que el nombre del montaje teatral hace alusión a las barcas del desierto, que es la manera que los saharauis tienen de mencionar a los grandes aliados con los que transitan por el desierto, sus camellos.

Define 'SAHARA. La barca del desierto' como «una obra humana que narra la historia personal de un ser en pos de unos ideales y un discurso solidario en un determinado contexto y una realidad, que es el abandono de un pueblo en mitad del desierto. No explotamos un mensaje, sino el trayecto de Manuela», agrega Mario Vega, que recuerda que el expediente territorial del Sáhara Occidental es el más antiguo que aguarda a su resolución en los despachos de la ONU junto al de Palestina.

Por ello el personaje de Manuela y su viaje insiste en la verdad. «Marta Viera la ha acercado al pulso de las emociones, de la rebelión, de la resistencia, eludiendo en la fase de ensayos la construcción propiamente de un personaje, transitando por distintas etapas y épocas de su vida, de la juventud a la madurez», dice.

Distintos temas

«Nuestro teatro ha hablado de las migraciones, del preocupante auge de los movimientos de ultraderecha, de la gentrificación y la falta de vivienda, de las devastadoras guerras... Volvemos a incidir en la realidad de un pueblo cercano que ha sido abandonado y con el que de manera vergonzosa hemos olvidados nuestra responsabilidad hacia ellos», apunta Vega, que se trasladó en enero de este año con un equipo de la productora que dirige desde hace más de treinta años al Sahara Occidental para conocer de cerca la realidad de los campamento de refugiados situados en el suroeste de Argelia. «Nuestra investigación nos permitió acceder a testimonios de primera mano de mujeres y hombres que han vivido la guerra, la represión y la resistencia», añade.

Ya se han cerrado algunas funciones con algunos teatros de Latinoamérica y la temporada próxima el montaje podrá disfrutarse en el marco de la programación del madrileño Teatro del Barrio. «El teatro, como herramienta de memoria y denuncia, tiene el poder de visibilizar una historia silenciada por el tiempo y la geopolítica. Porque el teatro, que es testimonio, debe interpelar, sacudir y emocionar. Nuestro compromiso es trasladar al escenario la fuerza, la lucha y la dignidad de quienes resisten en el exilio, construyendo un espectáculo que no solo informe, sino que emocione y transforme, con la finalidad de que espectador extraiga luego sus propias conclusiones», anota Mario Vega. «Contar la historia del Sáhara Occidental es un deber, y el escenario, una trinchera de resistencia y verdad».

Ampliar Marta Viera, en 'Me llamo Suleimán'. C7 Una frase como guiño y homenaje a 'Me llamo Suleimán' y a Antonio Lozano El director y productor grancanario Mario Vega recuerda que cuando unahoramenos estrenó 'Me llamo Suleimán' le dijo a su autor, el desaparecido escritor Antonio Lozano, «con esta dura historia sobre el drama de la migración no vamos a ningún sitio, Antonio». Hoy son más de 300 las funciones que se han completado en Europa, África, Europa y Latinoamérica de esta exitosa obra que hace diez años que se estrenó. «Enfrentarnos a este tema era un reto muy grande, porque volvemos a hablar de África y lo hacemos desde una dramaturgia unipersonal», concluye Vega. A modo de modesto homenaje a Antonio Lozano, Mario Vega ha decidido cerrar el espectáculo 'SAHARA. La barca del desierto', el número 32 de la extensa producción de unahoramenos, con la misma frase con la que concluye 'Me llamo Suleimán'.