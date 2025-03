Luz escénica a las mujeres víctimas del franquismo

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

La violencia y la represión durante la Guerra Civil española y durante todo el franquismo fue tan cruel con las mujeres como con los hombres. Incluso, puede que más, según los testimonios recopilados por la activista Tomasa Cuevas, que los plasmó en su libro 'Testimonio de mujeres en las cárceles franquistas'. Se trata de una realidad oculta, que ha sido silenciada durante décadas por cuestiones políticas y machistas.

Frente a este manto de silencio se erige el montaje teatral 'La rebelión de las parias', que a su vez se inspira en los testimonios reales recopilados por Tomasa Cuevas en su volumen de tres tomos y casi un millar de páginas.

«Es una pieza multidisciplinar basada en testimonio reales de mujeres que vivieron la Guerra Civil y que durante los primeros años de la dictadura estuvieron en las cárceles franquistas. A partir de sus testimonios conocemos qué les pasó y cómo vivieron esa parte tan oscura de nuestro país», explica la dramaturga, actriz y directora grancanaria Guaxara Baldassarre, timonel principal de esta producción de La Godot Escénica junto con la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, que se estrena este viernes, 7 de marzo, a las 20.00 horas, en el Teatro Pérez Galdós.

Sobre el escenario, Guaxara Baldassarre está acompañada por el violinista Óscar Guerra Suárez mientras se desarrolla este montaje con tintes performativos e inmersivos, que se aleja del teatro convencional y que ve la luz dentro del ciclo 'Música y Literatura' del Galdós. «Los personajes que aparecen son anecdóticos y los utilizamos para hacer más ágil la narración. Siempre digo que más que personajes son personas en escena y sus testimonios están escritos en las hojas que colgamos», apunta junto a la estructura metálica que compone la escenografía de la obra, diseñada por Carlos Santos.

Ampliar El equipo de 'La rebelión de las parias', este miércoles, en el escenario del Teatro Pérez Galdós. Cober

«La puesta en escena refleja el encierro y el laberinto en el que estuvieron escondidas esas mujeres que fueron invisibilizadas. Desde un principio tuvimos claro que no fuera una obra de teatro convencional. Hay lo mínimo para agilizar la narración, mediante los testimonios reales, y para que fuera verdad. La obra escapa de los personajes para centrarse en las personas y así contar la verdad más absoluta», destaca la artista.

Simbolismo

Apoyarse en las técnicas propias de la 'performance' no fue un obstáculo. Al contrario, reconoce Guaxara Baldassarre. «La 'performance' ayuda en la narración de los testimonios, porque consiste en indagar en lo conceptual. Aporta mucho a la palabra. Le da un sentido para que el público después interprete a partir de la palabra y de los símbolos que les mostramos en determinados momentos de la obra. Cada espectador hará su propia interpretación», espera la actriz y directora de 'La rebelión de las parias', pieza que tiene una duración de una hora.

Guaxara Baldassarre llegó a los testimonios recopilados por Tomasa Cuevas tras recorrer el país en busca de mujeres que padecieron esa crueldad y represión mientras investigaba para una 'performance' también relacionada con la experiencia de su familia en la Guerra Civil y la postguerra y la experiencia de su propia familia. «Vi que había que contarlo y que se sepa. Hay que comunicar esta realidad que nos recuerda a los fascismos que se siguen sucediendo en la actualidad y que están ahora en Europa y en todo el mundo», destaca.

«La obra parece que habla del pasado, pero es una excusa para hablar del presente. La discriminación de la mujer por una cuestión de sexo es algo que se repite a lo largo de la historia. Por eso, en la obra aparecen poemas del siglo XVII de mujeres dramaturgas que parece que hablan de la actualidad. La obra muestra que, a pesar del paso de los siglos, se sigue repitiendo la discriminación por cuestiones de sexo desde aquellos siglos y hasta la actualidad», añade resaltando la actualidad de una forma de actuar que, tristemente, sigue vigente.

Selección previa

Guaxara Baldassarre reconoce que la lectura del libro de Tomasa Cuevas sobre el calvario de las mujeres en las cárceles franquistas fue un trago tan esclarecedor como «duro», que implicó una posterior criba para el texto de 'La rebelión de las parias'.

«Fue muy duro leerlo y también decidir qué contar y qué no. Los testimonios más duros no los contamos, porque eran tan crueles y parecían tan fuera de la realidad que no éramos capaces de contarlos. Parecía ficción lo que estaba leyendo», reconoce la artista grancanaria.

Ampliar Guaxara Baldassarre, durante el pase gráfico de este miércoles. Cober

Optó por fijar su mirada en una realidad menos conocida. «Nos fuimos a la parte del activismo político. Conocíamos a las mujeres que estuvieron en la retaguardia, haciendo labores de enfermería o cosiendo uniformes para las milicias. Pero no conocíamos a las que estuvieron en el activismo político tratando de cambiar las cosas desde otra perspectiva», explica.

Reconoce la creadora isleña que la presencia canaria en el volumen de Tomasa Cuevas es escasa, salvo la realidad de las mujeres que acabaron en los campos de concentración franquista.

La música

El montaje cuenta con una banda sonora compuesta por Lourdes Suárez, habitual de las producciones de La Godot Escénica. «El proceso me resultó doloroso en algunos momentos, porque la obra tiene pasajes muy crudos», confiesa la compositora.

Sobre el escenario, aparece el violín que toca Óscar Guerra Suárez, además de «otras bases e instrumentos grabados que tienen que ver con momentos concretos», avanza «La música es como una voz más de lo que está ocurriendo. Hay veces que nos coloca o sitúa en el momento político y en otras ocasiones nos habla del dolor y de los sentimientos de los personajes de los que se habla», añade Lourdes Suárez.