Kike Pérez: «Con 'Entradas ProhiVidas' hablo del amor propio y de las inseguridades vitales»

No podía ser en otro espacio escénico más que en el Teatro Municipal de Tías el lugar escogido por el popular humorista lanzaroteño Kike Pérez para estrenar con carácter absoluto su nuevo show, 'Entradas ProhiVidas'. En ese primer teatro de Canarias que acogiera hace doce años una actuación suya cuando iniciaba su carrera como artista dará comienzo el 14 de febrero la extensa gira que lo llevará, con el mencionado 'show', hasta finales del presente año 2025 por numerosos escenarios de Canarias.

Kike Pérez (Arrecife, 1985) presentó en la mañana de este miércoles en el Teatro Guiniguada 'Entradas ProhiVidas', un espectáculo «hecho con el corazón, como cada propuesta anual, en el que sigo intentando enseñar el poquito talento que pueda reunir, con mi arma más leal, la honestidad» explicó el humorista. «Habla del amor propio y de las inseguridades vitales que en muchas ocasiones provocan dejarse de querer a uno mismo cuando la vida parece que va cuesta abajo», añadió.

Junto a Pérez, estuvo el director general de la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, y el gerente de la productora Multitrack que distribuye el citado espectáculo, Francisco Chinea. Según De la Rosa, una de las obligaciones de las artes «y el humor es otra más de las manifestaciones de la creación, es ofrecer miradas y reflexiones alrededor de lo que ocurre, porque tenemos un concepto desfasado de que el humor tiene más que ver con el entretenimiento que con la cultura», dijo.

Tras este estreno en Tías, Kike Pérez emprenderá una intensa gira que lo llevará durante el año 2025 por la mayoría de los teatros de Canarias, presentando este nuevo espectáculo en el que se enfrenta desorientado a una cuarentena en la que se cuestiona, con saludable sentido del humor, el pulso de la vida, pero aprovechando la ocasión para convertir sus dudas razonables en una catarsis emocional de la que salir beneficiado.

Fechas cerradas

Las fechas que, de momento, ofrecen en sus respectivas programaciones este año los teatros canarios del espectáculo del conejero son, además del de Tías, el día 22 de febrero en el Teatro El Sauzal de Tenerife; el 4 de abril en el Centro Cultural Guaires de Gáldar, en Gran Canaria; el 5 de abril en el Teatro Leal de La Laguna, en Tenerife; los días 2 y 3 de mayo en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria; el día 10 de mayo en el Auditorio Infanta Leonor de Arona, en Tenerife; el día 20 de julio en el Teatro Víctor Jara de Vecindario de Santa Lucía de Tirajana; el día 4 de octubre en el Teatro Circo de Marte de La Palma; el día 17 de octubre en el Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio; el día 13 de diciembre en el Teatro El Salinero de Arrecife, en Lanzarote y el día 14 de diciembre en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria.

La nueva gira de 'Entradas ProhiVidas' de Kike Pérez está distribuida por Multitrack, que cumple este año 36 de trayectoria profesional impulsando propuestas artísticas en el ámbito de la cultura de las islas, y que fue el pasado año reconocida con un galardón en la sexta edición de los Premios Canarios de la Música.

El humorista y actor lanzaroteño se plantea en este 'show' si ha llegado a la cima o a un abismo una vez alcanzados los cuarenta. Al plantearse un balance de estos cuarenta primeros años de existencia Pérez recalca que «es positivo, principalmente porque estoy. Y si estamos es porque todo lo que hay detrás lo hemos superado. Aludo a la suerte buscada porque me siento afortunado de haber encontrado un camino en el que el público me ha permitido el lujo de sentirme respetado y querido a través de una herramienta tan humana como es el humor. Desde la risa podemos sanar porque las preocupaciones no son incompatibles con la sonrisa», comentó el humorista canario.

Posiblemente muchos hombres se sentirán identificados con la trama de este espectáculo, que al igual que Kike Pérez, han optado por llevar la denominada crisis de la mediana edad al absurdo como recurso eficaz y fundamental para lograr la supervivencia, mientras adoptan decisiones para aparentar que no tienen la edad que en realidad tienen. «Estás demasiado cerca de ese joven impulsivo y lleno de energía que fuiste anteayer (y que crees seguir siendo) y el señor que acude a revisar sus rodillas al fisioterapeuta más veces de lo habitual», explica Pérez al referirse a 'Entradas ProhiVidas'.