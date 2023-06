Juan Carlos Vellido: «Los personajes de 'Retorno al hogar' se lanzan palabras como puñales»

Los núcleos familiares son unos microcosmos ideales para radiografiar la sociedad. El Nobel de Literatura británico Harold Pinter lo sabía y no dejó escapar la oportunidad de sumar un nuevo elemento reflexivo a su visión del mundo con el montaje teatral 'Retorno al hogar', que este viernes y sábado, siempre a las 19.30 horas, se representa en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria.

«Pinter es un autor difícil y complicado de montar, porque sus obras tienen unos tintes absurdos por un lado, e irreverentes y políticamente incorrectos por otro, que mantienen en sus obras un aire de excepcionalidad. 'Retorno al hogar' es una función con mucha irreverencia y crueldad, así como mucha mala leche y crítica social. También tiene un cierto humor negro, por lo que al final genera una amalgama de sensaciones para los actores que participamos y para el público», avanza el actor barcelonés Juan Carlos Vellido, que forma parte de un reparto que se completa con Miguel Rellán, David Castillo, Fran Perea, Silma López y Alfonso Torregrosa.

El afilado humor con el que este autor anglosajón salpica el texto resulta fundamental como una vía de escape dentro del ambiente claustrofóbico en el que se desarrolla la historia. «Tiene humor negro, es una tragedia trufada de pequeños momentos en los que el público respira y se ríe de situaciones que son a veces vergonzosas. Gente que no se sabe querer, que se maltratata, que se lanza palabra como puñales y habla de los otros con mucho desprecio e inhumanidad», explica Vellido.

'Retorno al hogar' se desarrolla en torno la compleja coexistencia de un padre viudo con dos de sus hijos, ya adultos, y con su hermano. Cuando llega junto a su esposa el hijo mayor, en apariencia el gran triunfador del clan familiar, la tormenta se desata.

Ese hijo mayor se llama Teddy y Juan Carlos Vellido es quien le da vida en esta apuesta escénica de Daniel Veronese. «Teddy junto con Ruth, su mujer, son los personajes más complicados de encarar para lograr darle verosimilitud a sus comportamientos, que rozan el absurdo. La única manera que tienes para afrontarlos es con la verdad, dándole toda la que se pueda. Son personajes que se agarran a lugares difícilmente extrapolables a la vida real. Al final cuando estás en un escenario, te sujetas en los compañeros y con la verdad», defiende el intérprete.

Ampliar Una escena del montaje que dirige Daniel Veronese. Omar Antuña

Reconoce que empatizar con Teddy fue complejo, más bien imposible. Pero esa distancia con el personaje fue un trampolín ideal para explorar, de la mano del director argentino Daniel Veronese, que también firma la adaptación. «Siempre tienes la tentación de salvar a los personajes tuyos, colocarlos en un lugar donde puedes tener una empatía con ellos. Pasé por ese proceso y para eso está el director, para que te empuje fuera de los lugares habituales de confort. Esa zona de confort quizás te quita la posibilidad de experimentar otras cosas y abrir nuevas puertas y ventanas que tienen los personajes como Teddy, lo que los hace más interesantes», confiesa. «Durante buena parte de los ensayos lo entendí desde un lugar más amable para intentar salvarlo de la quema en la que convierte la convivencia en esa casa. Pero después llegué a la conclusión de que Teddy es igual que su padre, no deja de ser una copia genética y de su comportamiento. Puedes alejarte de tu casa cinco o veinte años pero cuando vuelves ocupas de nuevo el lugar que tenías cuando te fuiste. Eso es verdaderamente terrible y es lo que le pasa a Teddy en esta historia», añade Juan Carlos Vellido.

En común

La construcción de los personajes que habitan en este 'Retorno al hogar' fue el resultado de un trabajo en común entre Daniel Veronese y el elenco de esta producción. «Daniel no parte de ideas prefijadas, la obra es un descubrimiento con los ensayos y sus propuestas. Tenía una forma de ver la función que fue cambiando. En las primeras conversaciones que tuvimos, había un componente más político, porque Pinter lo tiene en esta y en todas sus obras. Pero después se fue diluyendo en favor del drama humano, que es lo que intentamos representar en las tablas. Lo que más me gusta de mis experiencias con Daniel Veronese es que se trata de un director que potencia mi libertad para abrir puertas y ventanas, para equivocarme. Pero es que las equivocaciones no son tales, sino una forma de llegar al objetivo. Así, el trabajo se convierte en algo mucho más interesante. Es algo que el propio Pinter potencia y que es todo un regalo para los actores que somos curiosos y nos gusta experimentar», concluye.

Enamorado de El Hierro

Juan Carlos Vellido formó parte del elenco de la primera temporada de la serie 'Hierro', de los hermanos Coria, emitida en Movistar + y rodada en la isla del Meridiano. En aquella ficción daba vida al jefe de la Guardia Civil que investigaba el asesinato que tumbaba la calma habitual de la isla. «Me enamoré perdidamente de la isla, donde estuve rodando cuatro meses», confiesa el actor que reconoce tener muy buenos amigos en el archipiélago, sobre todo de su gremio.

Hay otro elemento que dispara sus ganas de viajar hasta Gran Canaria con 'Retorno al hogar' este fin de semana. «El Cuyás es un lugar mítico, es de esos teatros que buscas en cuanto te pasan el listado de los que vas a visitar con el montaje con el que vas a ir de gira. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad muy teatral y teatrera y eso se nota», dice con admiración.

Ese bagaje de los espectadores grancanarios ayudará a conectar con mayor facilidad con este drama familiar de Harold Pinter. «Tras hablar con el público tras las funciones, algunos nos dicen que hay cosas que no entienden. Nosotros también, porque no hemos podido hablar con Pinter para que nos dé ciertas razones. Pero a veces en el teatro las respuestas no están ni en el estreno ni aparecen dos meses después. A lo mejor surgen en la función 58, una vez has llevado a cabo las 57 anteriores», explica.