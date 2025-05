José Carlos Campos, el maestro de ceremonias canario del legendario Crazy Horse de París

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 24 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Desde el pasado mes de abril y hasta que finalice mayo, quien recibe al público y ejerce como maestro de ceremonias en el emblemático cabaret parisino Crazy Horse, en el número 12 de la avenida George V, es el actor y director grancanario José Carlos Campos, que asume este rol fundamental en el espectáculo por quinto año.

«Estoy muy cansado, porque está siendo muy intenso. Este año he rebasado las 48 funciones en un mes, pero la experiencia sigue siendo maravillosa. En esta ocasión está siendo más duro que en años anteriores, llegando incluso a doce funciones en una sola semana y eso solo se puede hacer porque el mecanismo está muy bien engrasado. Todas las funciones están llenas de lunes a lunes. Son un total de dieciséis pases semanales y yo hago doce», señala desde París el artista grancanario.

«Se aguanta porque además el público está muy predispuesto y ves que disfruta al máximo, al igual que nosotros. Pero este ritmo se puede resistir uno o dos meses, por eso voy a estar abril y mayo», añade Campos.

En el Crazy Horse, el maestro de ceremonias ejerce como «hilo conductor de todo el espectáculo». «Mi trabajo tiene una primera parte, que consiste en recibir al público desde unos 20 minutos antes en la sala mediante una serie de canciones, con mucho humor y con un guion que desarrolla la leyenda y la historia del Crazy, siempre en código de cabaret», explica.

Este preludio da paso al espectáculo, en el José Carlos Campos, además de guiar al público por el montaje, también protagoniza cuatro números, cantados y gestuales con las bailarinas.

«El espectáculo del Crazy Horse no es un cabaret al uso. Es un montaje en el que se trabaja con las luces y las sombras sobre los cuerpos desnudos de las bailarinas. Son doce chicas, con medidas similares. Es algo hipnótico. Dicen que son las doce chicas más bellas del mundo. Y yo que las veo todos los días puedo decir que es verdad. Además, son unas bailarinas con un nivel de danza altísimo», subraya.

El espectáculo actual

Actualmente, el Crazy Horse recibe al público con el espectáculo titulado 'Totally Crazy!', que lleva 15 años en cartel y suma ya más de «57.000 funciones», dice.

«Se trata de una combinación muy bien medida de lo mejor de los espectáculos de los distintos shows desde los años 70. Algunos números son ya iconos, que han inspirado a artistas como Cristina Aguilera o Beyoncé. Hasta el diseñador Christian Louboutin ha creado una colección de sus míticos zapatos para el Crazy», explica.

José Carlos Campos, en el camerino del Crazy Horse. c7

José Carlos Campos es consciente que forma parte por quinta vez «de una leyenda» del cabaret mundial. Un hecho que plasma un sueño. «Cuando vi la película 'Moulin Rouge!', con 15 o 16 años, soñé en trabajar en un cabaret y vivir en un ático de París. A día de hoy he conseguido las dos cosas», apunta entre risas por teléfono.

Pureza y calidad

El actor, dramaturgo, director y productor José Carlos Campos elogia sin ambages la calidad del espectáculo que ofrece cada día al público el Crazy Horse en el corazón de París. «El espectáculo tiene una calidad y una pureza que no he visto en ningún otro sitio. La profesionalidad y el estilo de cabaret que tienen es inigualable. Es una mezcla de teatro y musical con un contacto directo con el público. Es muy enriquecedor, porque te da muchas tablas, pero también la exigencia es máxima. Cada día se busca la perfección en cada guiño, cada risa... se analiza si has tenido o no la posición correcta porque siempre queremos ejecutarlo todo desde una posición sublime. El trabajo de las bailarinas es increíble», asegura.

Esa «energía y el mito» de este cabaret le impregnan, asegura quien avanza que trabaja en la preproducción, con su compañía byPass Teatro, en «algo muy gordo, de gran formato, que vamos a estrenar en invierno en el Teatro Pérez Galdós y que se anunciará más adelante».