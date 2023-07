José Carlos Campos: «El cabaret ofrece siempre un desahogo en tiempos convulsos»

El polifacético artista grancanario José Carlos Campos se ha hecho un nombre a nivel internacional dentro de un género que le apasiona, el cabaret. Ha bebido de su paso por el parisino Crazy Horse, el croata Nomad, el ibicenco Lío y del indio Nua Art, entre otros, para diseñar 'Bling. Cabaret de las estrellas', que dirige y protagoniza como maestro de ceremonias este jueves, en la sala Miller del parque de Santa Catalina, dentro del Festival de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria, Temudas.

«Es un placer que me hayan dado la posibilidad de traer a mi ciudad natal este espectáculo, en el que incluyo números y a artistas de lo mejor que he visto en estos diez últimos años en un espectáculo único. Durante este tiempo me he especializado a nivel internacional en este género», apunta José Carlos Campos con respecto al montaje que se podrá disfrutar en dos pases, a partir de las 19.00 y las 21.00 horas.

'Bling' aterriza en la isla con una puesta en escena que incluye un elenco de artistas internacionales junto a un equipo canario, técnicos y músicos incluidos, avanza Campos. «Cada uno de los artistas es 'Top' mundial en su especialidad. Ha sido un lujo poder contar con ellos», asegura el artista.

José Carlos Campos está ansioso por estrenarse en el Temudas como director de un montaje, ya que como intérprete ya lo ha hecho con anterioridad. A eso le suma su rol de maestro de ceremonias en 'Bling. Cabaret de las estrellas'. «Se suceden las cosas y voy testeando al público. Contamos con un pre-show mediante el que el público se va metiendo en una especie de experiencia inmersiva. Así también contacto con el público y voy viendo cómo respira. El espectáculo tiene una parte de interacción con el público. Según lo que tú les das, ellos te devuelven, y viceversa», explica.

Reconoce que en los últimos años se ha especializado en el papel de maestro de ceremonias, que en este caso enriquece desde la dirección de todo el montaje. «Es muy agradecido, tiene el afán de unir el grupo, de liderarlo. Y quién mejor que yo que los conozco a todos», subraya.

Con trasfondo

'Bling. Cabaret de las estrellas' ofrece diversión, transgresión, música en directo, números imposibles, espectacularidad y también un poso reflexivo sobre el mundo en el que vivimos. Se trata de una apuesta característica de este tipo de montajes, reconoce Campos. «El cabaret no se puede entender solo como un medio de entretenimiento. Tiene su carga carga social y política, que hace que este género haya sido y sea hoy también un desahogo en las épocas convulsas como las actuales», defiende.

En Miller, Mimi Barber, una canaria nacida en el barrio de San José de la capital grancanaria, será la voz de la parte musical del espectáculo. Ha formado parte de montajes en enclaves como el Bellagio de Las Vegas, en Estados Unidos, el White de Dubai y Lio, en Londres e Ibiza, entre otros.

El 'Boylesque' cobrará vida de la mano de Dito Castro, un artista multidisciplinar que lleva la revista y el cuplé hasta el siglo XXI.

Por su parte, 'Magnetic Morgan' «sublimará el cuerpo de la mujer hasta convertirlo en arte», avanza José Carlos Campos sobre una artista que ha trabajado durante doce años en el Crazy Horse de la capital gala.

Ampliar Valeria Davidenko. C7

El 'beatbox' y los malabarismos llevan el nombre de Kerol, artista que ha formado parte del Circo del Sol, así como del Purple Rabbits (Australia), Circus FlicFlac (Alemania), Cirque Demaind (París) y el Daidogei World Cup (Japón), entre otros.

Daniel Sullivan, «el chico rojo del fuego», así como las acrobacias de Daniel Pereira y de la ucraniana Valeria Davidenko junto con la norteamericana Shanice Sloan que recupera la figura y el espíritu de la legendaria Josephine Baker completan el elenco de 'Bling. Cabaret de las estrellas', que José Carlos Campos confía que siga de gira y lleve por todo el mundo el sello del Temudas, festival que apoyó su producción dentro de la convocatoria pública que pone en marcha cada año.