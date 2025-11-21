Jorge Blass lleva su 'Ilusionarte' este sábado y domingo a Fuerteventura y Gran Canaria El mago actúa primero en el Auditorio Insular majorero y al día siguiente en el Teatro Víctor Jara de Vecindario

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:21 Comenta Compartir

El ilusionista Jorge Blass toma tierra en el archipiélago canario nuevamente para ofrecer dos nuevas funciones de su espectáculo 'Ilusionarte', que trajo en cuatro funciones en el mes de septiembre.

'Ilusionarte' es un viaje mágico que combina arte, emoción y tecnología de vanguardia, un clásico en los espectáculos del madrileño.

Tras el éxito de sus anteriores shows en las Islas, como 'Flipar', el mago español propone ahora una experiencia visual y sensorial única que recorrerá otros dos escenarios de las Islas pertenecientes a una gira muy completa que inició en septiembre. Ahora culmina este tour en el Auditorio Insular de Fuerteventura este sábado, día 22, y en el Teatro Víctor Jara de Gran Canaria, el domingo. Atlántico Producciones es la productora canaria que trae el show y que cuenta con el apoyo del ICDC.