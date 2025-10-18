Javier Lozano dirige el intrincado collage teatral 'Parque de la liberación' Este domingo se repone en el Teatro Municipal de Agüimes el montaje inspirado en la novela 'Catalina Park'

El joven director de escena de 22 años Javier Lozano estrenó en la noche del sábado en el Teatro Municipal de Agüimes su primer montaje, 'Parque de la liberación', inspirada en la icónica novela publicada en 1975 por Orlando Hernández, 'Catalina Park'. Este domingo 19 de octubre, a las 13.00 horas, la obra volverá a reponerse en una segunda función porque anoche el mencionado recinto escénico se llenó de público que no quiso perderse también el estreno de la recientemente creada Compañía Teatral Tres Continentes que se responsabilizó de interpretar dicho texto.

El estreno, incluido en el programa de la 38º edición del Festival del Sur- Encuentro Teatral Tres Continentes que este domingo concluye en el municipio del sureste y que organiza su Ayuntamiento con el patrocinio de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario, está interpretado por una quincena de actores y actrices 'amateurs' seleccionados en un casting realizado hace unos meses para la ocasión.

En ese popular e icónico espacio cosmopolita de la capital grancanaria se desarrolla la historia de esta pieza teatral poblada de homosexuales, transformistas, extranjeros, artistas y buscavidas que luchan por encontrar su lugar en una nación aún conquistada por la miseria y la represión.

Pero también para Javier Lozano su primer montaje ha supuesto anclarse al legado y las raíces de su padre, Antonio Lozano, el verdadero promotor y artífice de este veterano festival escénico, el más antiguo de cuantos se celebran en Canarias. «Es un homenaje personal a mi padre, al que tanto admiro. Siento que continuar de alguna manera el legado tan relevante que dejó en Agüimes y en Canarias es un deber, pero también una bonita manera de recordarle y mantenerle vivo», explica el director.

«Todo el sistema cultural de Agüimes es prácticamente una continuidad de lo que Antonio Lozano comenzó como concejal de Cultura, lo cual es un orgullo. Mi padre utilizó la cultura como herramienta para el acercamiento entre pueblos y la eliminación de fronteras, y también para la denuncia de las injusticias y la construcción de una sociedad más humana. Creo que esa es una línea que debería seguir ejerciendo el municipio de Agüimes, ¡y todos los municipios del mundo!», proclama el hijo del activista cultural fallecido en 2019.

Lozano, que admira a dramaturgos como al uruguayo Gabriel Calderón «por su genialidad teatral y sus ácidas críticas», y al canario Mario Vega, «por su compromiso social y su visión única e inspiradora», manifiesta que «Canarias es una comunidad muy rica en cultura y teatro», si bien agrega que «lo que más echo en falta es la aparición de nuevas compañías teatrales jóvenes, por lo que quizás se podría potenciar desde las instituciones una línea de apoyo para aquellos que deseen emprender su futuro profesionalmente en el ámbito de las artes escénicas».

El director grancanario reconoce que cuando acude al teatro suele inclinarse «por obras que contengan críticas o denuncias, y que pretendan conmover a una sociedad que cada vez parece menos sensible frente a las injusticias. También amo las obras metateatrales por el homenaje y retrato entrañable que siempre hacen del teatro».

Javier Lozano concluye con un sueño: que 'Parque de la liberación' pueda en alguna ocasión articularse como espectáculo callejero en la ciudad, itinerando por varios espacios de la zona del puerto que aparecen tanto en la novela como en su versión de la obra, como por el propio parque o la misma calle Ripoche.

'Parque de la liberación' es su ópera prima. Su trayectoria comenzó en 'Los Quijotes', la compañía teatral del IES Joaquín Artiles de Agüimes. En dicho centro montó algunas obras que fueron acogidas en el programa Caixa Escena y pudieron verse en Barcelona o Madrid. Al acabar el instituto acometió junto con otros dos compañeros 'Memorial de la Infamia' en el Teatro Municipal de Agüimes, bajo la dirección de Encarna Herrera y con música en directo de Carlos Oramas.

Actualmente forma parte de El Partiquí, compañía de teatro aficionado de Barcelona, con la que ha afrontado tres espectáculos. Ha realizado varios cursos de dramaturgia en la Sala Beckett, impartidos por autores como Gabriel Calderón o Judith Pujol, y también algunos otros con Julio Salvatierra organizados en el marco del proyecto de experimentación escénica Laboratorio Galdós.

