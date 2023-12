Iván Macías: «Es más fácil contar una historia con la emoción de una música que con la palabra»

La agenda del compositor y pianista onubense Iván Macías no cesa de sumar compromisos. A sus 41 años se ha convertido en el músico español más solicitado por las grandes productoras teatrales nacionales para poner sonido a alguno de los grandes musicales que en los últimos años han cautivado a millones de espectadores, como 'La historia interminable', '¿Quién mato a Sherlock Holmes?' o 'El médico'. Considerado uno de los mejores pianistas del mundo, Macías es también el autor del libreto musical de la superproducción 'El tiempo entre costuras' que se representa hasta este domingo en el Teatro Cuyás, así como de 'Los pilares de la Tierra', otro musical inspirado en el best-seller de Ken Follett que se estrenará el próximo año en España. De lo que parece estar convencido es de que «es más fácil contar una historia con la emoción de una música que, a veces, sólo con la palabra».

Para el director musical de 'El tiempo entre costuras' este montaje inspirado en la novela del mismo título escrita por Maria Dueñas, es «una obra 'nuestra', que cuenta nuestra historia, nuestra verdad, en este caso personificado en la figura de Sira Quiroga, lo que sin duda ofrece la oportunidad de que haya mucho de nuestra música. Como gran novedad respecto a las orquestas de teatro musical, 'El tiempo entre costuras' incluye una guitarra española que está presente en la orquestación de la partitura durante prácticamente toda la obra. Así mismo, hay bastantes números con nuestra propia idiosincrasia musical», señala Macías, miembro de la Academia Nacional de las Artes Escénicas.

Viaje emocional

«La historia de 'El tiempo entre costuras' es un auténtico viaje, a nivel emocional, pero también a través de los distintos escenarios que nos propone Dueñas... todo esto creo que también está en la partitura, Tánger, Lisboa, la España de pre-guerra y post-guerra...», añade este especialista en Composición e Instrumentación de Música para Cine y Televisión cuyo master cursó en la Berklee College of Music de Boston (Estados Unidos).

El pianista explica cómo se desarrolla el proceso de sus creaciones. «En un principio trabajo solo para luego montar las partituras. Una vez el material está terminado, llega el momento de implementarlo en la obra y trabajar con cada creativo por separado, para que juntos hagamos un todo. Se trata de aunar un equipo creativo y de producción muy potente».

Navegar por la novela

Su relación con María Dueñas fue muy estrecha en la fase de creación de la partitura. «María es una persona maravillosa, y mi principal responsabilidad era ser fiel a lo que escribió, que ella estuviera contenta y orgullosa de lo que se vería en el escenario. Hablé mucho con ella para que me explicara lo que quiso transmitir a los lectores con su novela para luego preguntarme cómo podría yo acompañar ese viaje con la música. Trato de ser muy fiel y de e la novela buscando resquicios de la propia autora más allá de la novela. No podríamos hacer 'El tiempo entre costuras' si Dueñas no hubiera escrito esa novela. Noah Gordon cuando escuchó el médico por primera vez en un encuentro que tuvimos a piano, me dijo 'estoy oyendo mi libro', desde ahí, mi objetivo con todos estos grandes maestros de la literatura es el mismo, que vean reflejado su libro y su emoción en nuestro trabajo. La exigencia que me marco y que por ende marco a mi equipo es mayúscula, todos tenemos que dar el máximo, es la única manera de conseguir nuestros objetivos», puntualiza el compositor andaluz.

Las capas de los personajes

Confiesa que la banda sonora del musical que también podrá disfrutarse en Fuerteventura y Tenerife la compuso muy rápido. «Los temas principales no tardaron mucho tiempo en componerse porque me enamoré absolutamente de la novela. Dediqué muchas horas a leer el libro con un piano delante. Intenté ser muy fiel al relato, a la autora y a su historia, intentando ver las distintas capas de los personajes. Generas el ambiente, la atmósfera, el sonido... Cuando te sumerges, la música fluye», sostiene Macías, que ha propiciado ambientaciones sonoras diferenciadas del mundo árabe, con Tánger, y el europeo, con España y Portugal. «También se perciben distinciones cuando nos situamos en la España del estallido de la Guerra Civil y la posterior al conflicto nacional. Ahí sí que hay una diferenciación más acusada, una evolución en la música que nos acompaña como recurso en este viaje histórico con todo el proceso de transformación que padece nuestro país. Cuando la acción se sitúa en Lisboa nos encontramos un poco más con música jazzística, una influencia que estaba prohibida en España, en aquella época».

Un género muy completo

El pianista cree que los musicales ejercen tanto hipnotismo entre el gran público «porque el teatro musical lo conjuga todo: interpretación, canto, baile, espectacularidad, energía del directo... todas estas disciplinas que muestran los artistas que se suben día a día a un escenario para dar lo mejor de sí mismos es algo que el público valora muchísimo. Hay que insistir en que muchas de estas producciones son técnicamente impresionantes, con escenografías sorprendentes, iluminación cuidada y vestuarios maravillosos».

Lamenta que en España lo habitual sea importar títulos que han funcionado muy bien en otros mercados, aunque nuestro país posea una enorme tradición musical. «No podemos ser solo importadores de espectáculos, sino también tenemos que ser generadores de musicales como 'El tiempo entre costuras'», concluye.