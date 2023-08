Tu Hoang dará un curso de formación en Masdanza

El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, Masdanza, organizará durante su 28ª edición un curso para bailarines profesionales.

El artista vietnamita-neerlandés Tu Hoang, ganador en 2022 del primer premio en el Certamen Coreográfico con la pieza 'False Memories', será el encargado de impartir la formación que se llevará a cabo en el Teatro Pérez Galdós del 23 al 27 de octubre.

Como novedad, un día después, el 28 a las 12,00 horas, se presentará abierto al público el 'Work in Progress' del trabajo realizado por parte de los participantes.

A través del Programa de Formación, Masdanza ofrece un recurso para elevar las capacidades artísticas de los bailarines y coreógrafos canarios mediante la relación con pedagogos y coreógrafos de primer nivel, así como busca la ampliación de las oportunidades profesionales de los artistas.

En esta ocasión, será uno de los últimos galardonados por el Festival quien se encargue de dirigir la actividad que se desarrollará de 16.30 a 20.00 horas durante cinco jornadas en el marco de la cita.

«Con el movimiento como mi herramienta principal, pinto un lienzo de emociones e ideas a través del lenguaje corporal. Pero no se detiene ahí. Mi creatividad no conoce límites. Me sumerjo en otros reinos artísticos, experimentando con colores, texturas y sonidos, creando un tapiz de arte que no conoce límites ni fronteras», ha asegurado Hoang.

El artista y director ha trabajado como intérprete y coreógrafo de diversas compañías en Alemania, Holanda, Suiza y Vietnam. Asimismo, Tu Hoang ha ganado varios premios en festivales como el Hannover International Choreography Competition, el Tanzplattform Bern, el New Dance for Asia Choreography Contest o el Copenhagen International Choreography Competition. Además, en esta edición de Masdanza formará parte del jurado internacional en los Certámenes de Solos y Coreográfico.

Dirigido por la coreógrafa y bailarina Natalia Medina, MASDANZA celebrará sus secciones oficiales y los apartados paralelos del 29 de septiembre al 28 de octubre gracias a la alianza de la productora Qué tal estás producciones con el área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

El Festival, además, cuenta con el importante apoyo del INAEM -Ministerio de Cultura y Deporte-, el patrocinio del Gobierno de Canarias, así como del Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria y Acción Cultural Española (Programa PICE).