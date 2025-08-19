El Gobierno de Canarias destina 500.000 euros en ayudas para las producciones escénicas Cultura aprueba las bases de la convocatoria de subvenciones dirigidas a apoyar obras estrenadas en 2024 o hasta octubre de 2025

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha autorizado la inversión de 500.000 euros y el envío de las bases que regirán en esta convocatoria al Boletín Oficial de Canarias (BOC) para su publicación. Mientras, estas normas pueden consultarse ya en la web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), www.icdcultural.org.

En este sentido, la consejera afirmó que «queremos que las artes escénicas en Canarias sigan creciendo y conectando con el público, impulsando creaciones que reflejen nuestra diversidad y talento».

Machín insistió en que «apoyar a las compañías y profesionales de nuestras islas es apostar por una cultura viva, capaz de generar empleo, cohesión y oportunidades para quienes trabajan en ella».

Las subvenciones están orientadas a proyectos producidos y estrenados en Canarias por empresas, entidades y profesionales de esta comunidad autónoma y la convocatoria será en régimen de concurrencia competitiva. Una vez que las bases sean publicadas, habrá un plazo de 20 días hábiles para presentar propuestas.

Respecto a los requisitos exigidos, se establece que al menos, el setenta por ciento del elenco artístico y técnico deberá estar compuesto por profesionales residentes en Canarias.

El comité de valoración tendrá en cuenta el valor cultural e interés del proyecto; la producción de proyectos de autoría canaria (del texto original o de la adaptación teatral de textos para la puesta en escena); calidad y coherencia de la puesta en escena, de los aspectos artísticos y técnicos de la producción y de la propuesta de dirección con relación a la propuesta dramatúrgica.

También se valorará el interés dramatúrgico del proyecto con relación a aspectos culturales, históricos, sociales y/o de relevancia en Canarias, la originalidad de la propuesta y la generación de derechos de propiedad intelectual. Otro tanto sucede con su contemporaneidad, que incorpore la identificación, investigación, generación y utilización de procesos artísticos innovadores, de nuevos lenguajes y enfoques; así como la inclusión de procesos explícitos de participación de los públicos en aspectos clave del proyecto.

Se tendrán en cuenta la trayectoria de la persona o entidad solicitante, y del equipo, premios y distinciones recibidas, críticas, repercusión del impacto de sus trabajos o coproducciones; así como acciones destinadas a promover la igualdad de oportunidades, la paridad en la composición del equipo de artistas, técnicos y profesionales; y la accesibilidad del proyecto, entre otras.

El fin principal es el de apoyar una oferta artística de calidad, diversa, innovadora y de interés para todo tipo de públicos; facilitar la existencia en Canarias de una diversidad de expresiones artísticas, creativas y culturales; reforzar, estabilizar y diversificar la actividad cultural en las islas, dinamizar los sectores culturales y creativos con la consiguiente generación de valor económico y empleo; contribuir a las dinámicas de cohesión e integración social y al bienestar; avanzar en la consecución de los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y generar economías en sectores afines a través de la cultura.

La presentación electrónica será el único medio válido para formalizar las solicitudes y la documentación necesaria requerida. Será en la Sede Electrónica y Punto General de Acceso de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el sitio web https://sede.gobcan.es/sede/.

Cabe reseñar que por producción de proyectos de artes escénicas se entiende los procesos y actividades necesarios para el desarrollo y realización de propuestas desde su ideación hasta su estreno ante la audiencia. Se pueden presentar empresarios individuales y profesionales autónomos cuya actividad principal se encuentre relacionada con este sector, así como empresas y entidades culturales cuyo objeto social se sitúe en este ámbito.