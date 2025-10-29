La gestión y la visión femenina en las artes escénicas canarias, a debate Las jornadas se desarrollan este miércoles y jueves en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria

Cristóbal de la Rosa e Israel Reyes, en la inauguración de las jornadas.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:01 Comenta Compartir

El Teatro Guiniguada de la capital grancanaria acoge desde este miércoles las Jornadas sobre Formación en las Artes Escénicas de Canarias, organizadas por el área de Cultura del Gobierno de Canarias en colaboración con la Asociación Réplica.

Esta iniciativa tiene como objetivo visibilizar el papel de las mujeres en la creación y la gestión cultural, así como fomentar el diálogo y la colaboración entre profesionales del sector.

El encuentro se prolongará hasta este jueves 30, en horario de 10.30 a 13.00 horas, con entrada libre para el público interesado.

La primera mañana estuvo dedicada al liderazgo femenino en las artes escénicas.

La apertura estuvo a cargo de Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias.

Durante la sesión, Sonia Gómez, técnica de Igualdad y Diversidad del ICDC, presentó el 'Directorio de Mujeres Profesionales en la Cultura de Canarias', una iniciativa recientemente puesta en marcha por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural a través de su página web, que recopila los perfiles de diversas profesionales del sector.

La jornada concluyó con la mesa redonda 'Voces de la mujer en la creación cultural canaria', moderada por Irma Correa, con la participación de creadoras y artistas como Blanca Rodríguez, Yvonne Thiery, Aranza Coello, Romina R. Medina, Alexia Alvarado, Raquel Ponce, Adriana Cortés y Piedad Codorniú.

Segundo día

Este jueves , el programa se centrará en la gestión, los mercados y los circuitos de exhibición. Contará con una mesa redonda en la que intervendrán José Luis Pérez Pont, Silvia Barona y Juan Vicente Rodríguez, junto a representantes de los programas MARES, Circuito de Gran Canaria y Tenerife Artes Escénicas.

Las jornadas concluirán con una mesa de análisis final sobre los retos del sector escénico canario a cargo del viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, y el presidente de Réplica, Israel Reyes.