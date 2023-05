Gabino Diego: «Cuando hago una comedia siempre trato de agarrarme al drama»

La risa tiene su origen en múltiples puntos y estados. En ocasiones, nace incluso desde situaciones dramáticas, que se presentan desde una óptica humorística. A esa idea se agarra el actor Gabino Diego (Madrid, 1966) cuando transita por este género, como sucede con el montaje 'La curva de la felicidad', que se representa el próximo 19 de mayo, en el tinerfeño Teatro Leal de La Laguna, y al día siguiente en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en el municipio grancanario de Santa Lucía.

«En la comedia trato de agarrarme al drama. Cualquier comedia tiene por debajo un drama. Las buenas comedias son así. Ves una película de Chaplin o 'El apartamento', de Billy Wilder , y están consideradas como comedias, pero la realidad de sus protagonistas son dramáticas», apunta a modo de ejemplo el actor, uno de los intérpretes de cabecera del cine español en los años 90.

Gabino Diego llegó a 'La curva de la felicidad', montaje escrito por Eduardo Galán y Pedro Gómez, tras haberla disfrutado como espectador. «La obra se estrenó hace 17 años y ahora cambiamos los protagonistas. La estuvo haciendo Pedro Reyes, Pablo Carbonell, El 'Monaguillo'... Yo era un fan de esta función. Como espectador fui a verla dos veces, porque me lo pasaba muy bien», rememora.

El reparto

Tiene claro que el buen rato que pasaba como espectador es el mismo que pasarán quienes acudan a las dos funciones canarias de este montaje teatral. «El espectador se ríe desde el minuto uno. La gente se siente muy identificada. Es una función llena de 'gags', el espectador se ríe cada medio minuto. Se ha rodado mucho y eso hace que la diversión no pare. Hay compañeros que incluso siguen probando cosas nuevas en las funciones, creando 'gags' nuevos para algunos momentos de la obra y son geniales», apunta sobre sus compañeros de reparto: Antonio Vico, Josu Ormaetxe y Jesús Cisneros. «Son extraordinarios. Josu, además de ser un gran actor, es el director de la obra. Antonio Vico es muy bueno. Es la sexta generación de una familia de grandes actores. Hace un personaje muy divertido que ayuda a que Quino sea creíble», destaca.

Ese Quino al que da vida Gabino Diego es el protagonista de 'La curva de la felicidad'. «Trato de hacer a Quino desde mí, desde Gabino. Ya no estoy en la curva de la felicidad, porque este año cumplo 57 años, aunque aparento menos porque no tengo barriga ni estoy calvo [risas del actor al otro lado del teléfono]. Pero también he sido abandonado por algunas mujeres en ocasiones, como le sucede a mi personaje», desvela.

«La historia es divertida. A Quino lo ha dejado su mujer. No sabemos por qué. Se encuentra con que tiene que vender la casa. Como no quiere hacerlo, la apalabra con tres personas y ellos terminan viviendo allí con él», explica sobre el argumento.

«La obra toca el tema de la soledad de los hombres de 40 y 50 años y lo que les pasa por la cabeza. Hombres separados que aún piensan que tienen posibilidades de estar con chavalas jóvenes. Se creen que son Peter Pan, pero poco a poco van viendo que no es así. Quieren seguir manteniéndose jóvenes y piensan que aún gustan a las mujeres. Nos pasa a todos», señala de nuevo entre risas.

Ampliar El actor madrileño Gabino Diego. C7

La parte dramática que trasciende entre las continuas risas que genera la obra recae, apunta Gabino Diego, en la soledad de su personaje, al que solo le queda tirar de los tres amigos con los que intenta no verse obligado a mudarse de su casa. «Lo que le queda es su amigo Manu. Y Manu es un jeta que se aprovecha de él y acaba viviendo en su casa. A veces, salvando las distancias, recuerdan a las películas de Jack Lemmon y Walter Matthau», dice.

'La curva de la felicidad' ha sobrevivido bien al paso del tiempo, confirma Gabino Diego. Vio la luz hace 17 años, cuando el humor en este país cada vez más pacato era otro. «No hemos tenido que modificar nada. La obra no quiere ofender a nadie y si hubiese alguna parte que lo hiciera, la habríamos cambiado. Es un humor muy blanco, con el que nadie se siente ofendido», destaca el actor que subraya la especial conexión que percibe con el público cada vez que se sube a un teatro en el archipiélago canario.

Muy a gusto en el teatro

Gabino Diego dice sentirse como pez en el agua sobre un escenario. A finales de los ochenta y en los noventa se convirtió en un actor capital dentro de la industria cinematográfica nacional, pero el actor ya había hecho antes bastante teatro. Incluso, recuerda, «había actuado en las calles» cuando era muy joven y se buscaba la vida en el oficio.

«El teatro para mí es algo maravilloso. Decía el actor Félix Rotateta que el teatro es la madre que siempre te acoge. Para mí, seguramente lo es también. No me puedo sentir más afortunado que actuando y lo consigo con el teatro, donde estoy muy a gusto. Nunca lo abandoné. No descarto volver a trabajar en cine o en televisión», asegura.

Reconoce que en estos momentos no cuenta con proyectos audiovisuales a corto plazo. Todo lo contrario le sucede con los escénicos, ya que una vez finalice la gira nacional de 'La curva de la felicidad', que incluirá el próximo año temporada en Madrid, tiene previsto ya otro montaje del que no puede avanzar detalles. ¿Por qué dejó de trabajar en el cine? «Pues porque dejaron de llamarme. No sé por qué. Debe de ser algo divino», responde entre risas.

«Pienso que todavía puedo hacer muchas cosas en el cine, pero como no me llaman... Es algo que no solo me pasa a mí, le ha sucedido a muchos directores y actores. Pero no me quejo, porque estoy muy a gusto en el teatro».

Ampliar Gabino Diego, en una imagen de la película 'El rey pasmado'. C7

No le gusta revisar en casa las películas en las que ha participado. «Me siento raro cuando me veo. No hace mucho volví a ver 'El rey pasmado' y me vi bien. Tenía una frescura que igual ahora es difícil de conseguir», apunta quien de joven consumía en su casa guayaba Tirma y que tiene una buena colección de discos de salsa que adquiría, en Madrid, en la tienda canaria de 'Discos Manzana'.