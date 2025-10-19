Francisca de Pedraza pone nombre a una vida de lucha Casi dos años después de su estreno, la obra teatral 'ReVIVIRla' sigue de gira por Canarias para dar voz a las mujeres frente a la violencia machista y la opresión

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 19 de octubre 2025, 22:56 Comenta Compartir

Más de año y medio lleva la actriz canaria Marta Fuenar en la piel de Francisca de Pedraza, la primera mujer española que la justicia, allá por 1624 en Alcalá de Henarés, reconoció como víctima de violencia de género por parte de su marido. Pero no fue así de fácil. Más o menos tardó doce años en lograr una histórica sentencia que le concedió la separación matrimonial, la devolución de su dote y la mitad de los bienes del matrimonio, además de una orden de alejamiento de su maltratador.

La obra de teatro 'ReVIVIRla' ya se ha representado en Canarias en una veintena de veces. Firmada por la propia Fuenar y Jon Arráez, que también la dirige, es un monólogo de aproximadamente una hora de duración que hace viajar al espectador 400 años atrás pero que, también, le obliga a reflexionar sobre la situación actual de la mujer, la violencia de género y sus consecuencias. Sola en el escenario, compartiendo el espacio por momentos con la cantante Irene Maquieira, Marta Fuenar reconoce que es «un reto muy grande» dar a conocer a Francisca de Pedraza, uno de las metas con las que fue pensada la obra que continúa en gira.

Las próximas citas serán en el Teatro Víctor Jara de Vecindario el próximo 23 de octubre; el Auditorio de Teror, el 7 de noviembre; y en la Casa de la Cultura de El Paso (La Palma), el 28 de noviembre.

Doce cuerdas de doce metros de largo representan los doce años que Francisca de Pedraza estuvo batallando para ser poder alejarse del maltratador. Esas cuerdas son una casa, una cárcel, pero también un escape. C7

Estrenada en su día en centros educativos, con un público estudiantil «muy exigente», en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), todavía le queda recorrido. Cuenta la actriz Marta Fuenar, integrante de la compañía Sesea Producciones, que «nosotros en la obra lo que revivimos de alguna manera son los 12 años de procesos judiciales, desde 1612 hasta 1624», de Francisca de Pedraza. «Y lo intercalamos con una reflexión sobre el presente, está la historia de 1600 y está la Francisca que se dirige al público desde el presente». Resulta «muy sorprendente» que esta mujer humilde, pero que sabía leer y escribir y que contaba con una dote, pelease en los tribunales «por su vida». Porque de eso se trataba. O lograba separarse de un maltratador al que a posta no se le pone nombre, o moriría en sus manos.

La figura de Francisca de Pedraza ha sido objeto de estudio, su historia está registrada en los archivos de la Universidad de Alcalá de Henares, y ha sido Ignacio Ruiz Rodríguez, doctor en Derecho, el que más ahondado en la figura de Pedraza, sobre la que se basa 'ReVIVIRla'. A él «acudimos durante el proceso de creación, estuvimos hablando mucho». Y a partir de ese proceso se hace una recreación que incluye «textos de los propios juicios».

Las próximas citas serán en el Teatro Víctor Jara de Vecindario; el Auditorio de Teror; y en la Casa de la Cultura de El Paso

Porque lo que se sabe de Francisca «es lo que está en esos archivos judiciales. No hay ningún otro texto ni nada de su paso por el mundo». Se sabe que tuvo un par de hijos, o hijas, se desconoce el sexo; varios abortos producto de las palizas. Y que tras años y años de sufrimiento, logró ser libre. Y todo ello «en una época en la que pegar a tu mujer no era algo que estuviera mal visto», un tiempo en el que se repetía «a la mujer y a la mula, todos los días zurra; o, con la mujer y la mula mano dura», refranes a los que Maquieria pone voz y música.

Pero en el caso en cuestión, «lo curioso es que el pueblo, incluso los eclesiásticos, se pone a declarar en favor de ella porque él está continuamente a punto de matarla». Y Francisca lo único que hace es «luchar por su vida».

'ReVIVIRla' pone el foco en Francisca de Pedraza, a la que pone rostro y nombre, pero omite el del marido maltratador. Y lo hace precisamente para «poner el foco» en los buenos, no en los malos. «Queríamos que no apareciera, que se hablara de esta historia, pero que la protagonista fuera un cuerpo femenino».

Del drama a la comedia

Para 2026, Marta Fuenar y la compañía Sesea Producciones esperan poder estrenar el montaje 'Bebé a bordo'. «Ahora mismo estamos esperando para encontrar el lugar para estrenar la obra». La obra «es una comedia, aunque tiene un poco de drama, pero es principalmente comedia. Es la historia de dos mujeres en el momento en el que deciden tener un hijo. Es una pareja homosexual que decide tener un hijo, es el proceso de esa decisión», explica Fuenar.

El texto lo firma Jon Arráez, director a su vez, y ya ha sido escenificado en la península, pero no en Canarias. «Nosotros la hemos readaptado» porque «creemos que funcionará bien en Canarias. Es el momento de traerla». Si 'ReVIVIRla' «es un dramón, claramente», dice la actriz, 'Bebé a bordo' «aunque tiene sus momentos duros, es otro registro», se puede contar desde el humor.