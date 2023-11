«Un fiestón» shakespeariano llega al Cuyás

«Un fiestón» shakespeariano muy divertido y con un ritmo trepidante para digerir estos tiempos convulsos que marcan el día a día. Así se presenta este viernes y sábado, siempre a partir de las 19.30 horas, en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria, el montaje escénico 'La comedia de los errores', dirigido por Andrés Lima.

«Queríamos que fuera una fiesta. Así se gestó desde los ensayos y hasta el estreno en el festival de Mérida. Al final nos ha salido un fiestón, un disfrute con Andrés Lima, que ha propiciado un trabajo muy lúdico y que ha sabido aguantar muy bien los caballos», apunta metafóricamente Pepón Nieto, actor que forma parte del elenco de esta apuesta cuya producción también recae sobre sus hombros.

El texto original de William Shakespeare se inspira en 'Los Gemelos', comedia de Plauto que arranca en Éfeso, un enclave de la antigua Grecia. La versión que firma Albert Boronat para 'La comedia de los errores' de este fin de semana empieza cuando Antífolo y Dromio de Siracusa, amo y criado, respectivamente, llegan a la ciudad en busca de sus hermanos gemelos. Ambos son confundidos con sus hermanos y así se desata una trama de enredos y confusiones que lleva en volandas al espectador.

El espíritu original

«Es una función de equipo», apunta Pepón Nieto. «Es teatro dentro del teatro, casi metateatro, con una compañía que pone en pie una función y les faltan actores para cubrirse unos a otros. Ese espíritu está en la función», añade.

De izquierda a derecha, Esteban Garrido, Pepón Nieto, Antonio Pagudo y Gonzalo Ubani, director del Teatro Cuyás, en la rueda de prensa de este jueves. C7

«Hemos sido muy rigurosos con Shakespeare. Creo que si levantara la cabeza, se reiría mucho con este espectáculo. Él era muy contestatario, estaba muy pegado a la realidad, era muy combativo frente al papel de la iglesia, reivindicativo del papel de la mujer, muy feminista y contrario a la prohibición que existía en la época isabelina para que fueran parte de los repartos e incluso no pudieran ir a los teatros. Todo eso está en la obra y creo que estas son unas funciones profundamente feministas, que hablan del papel de la mujer, del engaño y que no se contenta con ser engañada», destaca Pepón Nieto sobre una obra cuyo sexteto de intérpretes se completa con Antonio Pagudo, Fernando Soto, Avelino Piedad, Esteban Garrido y Rulo Pardo y cuyo vestuario firma la canaria Paola Torres.

La esencia del texto original del Bardo de Avon figura en el montaje. Pero su desarrollo se ha llevado a otro puerto. «En el texto hay cosas inventadas por nosotros y otras descompuestas. Es como lo que ahora se lleva mucho entre los cocineros, se deconstruye para después reconstruirlo», comenta el actor y productor.

Con estos mimbres, el montaje busca «potenciar el enredo» hasta el punto de que el público llegue incluso a «perder el hilo», que recupera poco después siempre entre risas.

Lima vuelve a sus orígenes

El actor Antonio Pagudo asegura que dar vida a personajes femeninos en la obra ha sido un reto mayúsculo «muy divertido», dentro de un «juego» interpretativo propiciado por Andrés Lima desde los ensayos.

Este director es un asiduo de la temporada del Cuyás desde hace años. Habitualmente con montajes dramáticos. Ahora recala con esta comedia con la que, subraya Pepón Nieto, se lo ha pasado muy bien. «Se ha divertido mucho y creo que ha sido una liberación para él. Ha sido un paréntesis que le ha permitido volver al juego y a sus orígenes. Nos hablaba mucho en los montajes de una producción que hizo en sus comienzos con los entremeses de López de Rueda. Hubo momentos en los ensayos en los que se tiraba por el suelo de la risa», rememora.

Cuatro de los actores de esta comedia de ritmo trepidante. C7

«Andrés Lima nos ha utilizado para hablar de lo que le gusta y divierte. El montaje habla de la profesión, del papel de los cómicos. A mí me ha acercado a lo que yo hacía en mis orígenes, cuando era un chaval que empezaba a hacer teatro», reconoce Antonio Pagudo.

Todo muy medido

Su compañero de escena Esteban Garrido comparte este análisis y destaca que Lima fue capaz desde los talleres previos que hizo con el reparto de «elevarnos desde lo que cada uno somos», siempre mediante el juego teatral «pero con todo muy medido» por el Premio Nacional de Teatro en 2019.

Pepón Nieto destaca que compaginar su labor como productor e intérprete en 'La comedia de los errores' le resultó sencillo. «Es el sexto montaje que produzco. 'Anfitrión' sí que me quebró la vida y además palmé mucho dinero», desvela. «En esta ocasión, he diferenciado muy bien las dos labores. Y es que producir me gusta mucho y creo que cada vez lo voy haciendo mejor», añade.