'El dúo de la africana', de estreno En el marco de la XXXIII Temporada de Zarzuela de Canarias pudo verse por primera vez en el Teatro Pérez Galdós

Viernes, 3 de octubre 2025, 23:54

'El dúo de la africana' se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid en 1893. Este viernes, en el marco de la XXXIII Temporada de Zarzuela de Canarias, pudo verse por primera vez en el Teatro Pérez Galdós. Esta sátira musical está protagonizada por Sofía Esparza, soprano pamplonesa de elegancia vocal e intensidad expresiva; Milagros Martín, reconocida por su maestría interpretativa y temple escénico; Alejandro González del Cerro, figura emergente del repertorio lírico hispano; y Cristina Arias, mezzosoprano de sólida formación y presencia vibrante; junto a los canarios Paco Déniz, Alberto San Luis e Isaac Dos Santos.

