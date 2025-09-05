Djammal: «El 'clown' no tiene color, lo que tiene es autenticidad» El artista de Cabo Verde protagoniza este domingo, a las 13.30 horas, en la plaza de San Miguel de Valsequillo 'Clown on Popping'

Hasta el próximo jueves, 11 de septiembre, Valsequillo se viste de carcajadas para celebrar la 19ª edición del Festival Internacional de Payasos 3 Días de Farándula, una cita que ya se ha convertido en un referente internacional para el universo 'clown'.

Este año, además de los más de 25 homenajes, estrenos, actividades y espectáculos de compañías llegadas desde todas las partes del mundo, destaca, según el director del festival, Luis Monzón, la presencia de Djammal, el primer payaso negro que pisa 3 Días de Farándula en toda su historia.

Procedente de Cabo Verde, el color de su piel cae en la irrelevancia cuando se le escucha hablar sobre la pasión que siente por su oficio: «El 'clown' no tiene color, lo que tiene es autenticidad. Llevo muchos años en esto, no creo que las cosas cambien solo por el color de piel», comenta.

Consagrado en el mundo del espectáculo, si corremos el telón hasta sus primeros pasos descubrimos que su camino comenzó en Portugal hace casi 30 años, con animaciones y malabares. Poco después, fue en Londres donde encontró el escenario ideal para profesionalizarse entre el circo, el teatro de calle y las compañías itinerantes. «Desde ahí no he parado», confiesa.

Dentro de la experiencia que le ha dado su amplia trayectoria, el payaso considera que no ha mutado demasiado su manera de hacer humor. No obstante, desde la escena circense de los años noventa londinenses hasta la actualidad ha llovido mucho y Djammal es consciente de ello: «Lo que sí que creo que ha cambiado en todos estos años ha sido el público. Hoy la gente lo ha visto todo en las redes y exige mucho más. En Europa quieren espectáculos complejos y con ritmo, mientras que en países con menos saturación mediática lo sencillo sigue funcionando de maravilla. El humor cambia de forma, pero en el fondo siempre conecta», asegura.

Mucha frescura

El espectáculo que Djammal brindará en la plaza de San Miguel de Valsequillo este domingo día 7, a las 13.30 horas, si algo le sobra es ritmo. 'Clown on Popping' promete ser un 'show' fresco, irreverente, humano y profundamente urbano, parodiando al «chico guay del barrio» de gorra ladeada y andar callejero: «Mi personaje es una sátira a ese culto por la apariencia: la ropa, el estilo, el 'mira qué guapo soy' tan propio de este chulo de barrio», comenta el artista.

Según el propio Djammal, la exageración hasta lo absurdo a través del humor de este perfil es, en realidad, «reírnos de lo que todos hemos sido alguna vez».

Más allá del personaje, la inspiración para su espectáculo recae directamente en su experiencia: «El clown urbano nació directamente de mi vida en los barrios. Allí la moda, los estilos y los estereotipos se vivían al máximo nivel y claro, de tanto observar ese mundo tan exagerado terminé llevándolo al escenario», añade. «En realidad, es mi historia personal: la mezcla de mi experiencia de vida con el humor del clown», confiesa.