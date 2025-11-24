'¿Dime tú para qué querría yo alas de pájaro?' recorre la Casa-Museo Pérez Galdós Las bailarinas Vanessa Medina y Ángeles Padilla reponen este miércoles, a las 19.00 horas, la pieza inspirada en 'Fortunata y Jacinta'

La Casa-Museo Pérez Galdós acoge la reposición del espectáculo de danza contemporánea '¿Dime tú para qué querría yo alas de pájaro?', protagonizado por las bailarinas Vanessa Medina y Ángeles Padilla, este miércoles, día 26 de noviembre, a las 19.00 horas. La actividad ofrece un recorrido innovador por distintas salas del museo y requiere inscripción previa ya que las plazas previstas para la actividad son limitadas para garantizar una experiencia cercana e inmersiva.

El espectáculo '¿Dime tú para qué querría yo alas de pájaro?', se inspira en la novela 'Fortunata y Jacinta' de Benito Pérez Galdós, explorando la vida y el universo creativo del escritor a través de dos personajes femeninos complejos.

Vanessa Medina y Ángeles Padilla utilizan la danza como herramienta para dar vida a los conflictos internos y las emociones de sus personajes, creando un diálogo entre movimiento, espacio y narrativa literaria que convierte la Casa-Museo en un escenario vivo. La caracterización de las intérpretes transporta al público a un doble universo: uno visible y cotidiano, y otro oculto donde lo interior domina lo exterior.

El montaje propone una experiencia sensorial y emocional única, combinando el recorrido físico por el museo con la introspección psicológica de los personajes, potenciando la conexión del público con la obra de Pérez Galdós de una manera innovadora y contemporánea.

Las coreógrafas y bailarinas Vanesa Medina y Ángeles Padilla son las protagonistas de esta propuesta de 30 minutos de duración aproximadamente que se desarrollará en varios espacios del citado museo «en donde la danza transitará por un doble universo, uno visible y otros oculto, donde lo interior domina sobre lo exterior», según explican ambas bailarinas, que se proponen explotar las personalidades de los dos personajes femeninos complejos y multifacéticos llenos de matices y secretos creados por Galdós.

«Se trata de la primera inmersión que se plantea en el contexto de la danza contemporánea con esta obra de Pérez Galdós», avanza Ángeles Padilla. «Es una pequeña joya que transita por la vida de dos mujeres que el espectador podrá conocer mejor a través de la danza. No es fácil, pero las dos estamos bastante familiarizadas con ese lenguaje y su implementación en el espacio. Nos adentramos en el espacio del museo como si fuéramos seres invisibles para verbalizar con el cuerpo su contenido», dice.

En la propuesta de danza contemporánea «se exploran contrastes como la voluntad de superar las dificultades frente a la monotonía de los cafés y el escepticismo hacia el futuro», explica Vanesa Medina. «Con este montaje buscamos retratar no solo la vida, sino también el universo creativo de Galdós, invitando al espectador a reflexionar sobre la realidad y los desafíos que enfrentan las protagonistas de su obra», añade la bailarina.

Las dos bailarinas se acercaron a Galdós y a su obra 'Fortunata y Jacinta' para luego tomar decisiones. «Por ejemplo, el escritor era una gran amante de la música que empleamos en algunas piezas coreográficas», señala Medina, para quien Galdós, «como adelantado a su época, dibujó una mujer libre» cuyo ideario se manifiesta en este montaje con la audición de algunos textos grabados en 'off' que se escucharán antes de ser bailados para que el espectador contextualice las coreografías.

Con sus cuerpos Medina y Padilla los ocuparán, unas veces protagonizando solos y otras en formato de dúo. El repertorio musical empleado en las coreografías previstas contempla desde la 'Sonata Nocturna' de Beethoven a la pieza 'Lost' de la violonchelista y compositora canadiense-norteamericana Zoë Keating, pasando por un fragmento de 'Il Trovatore', de Giuseppe Verdi o la canción 'Sticks', del músico y compositor israelí Ran Bagno.