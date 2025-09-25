Delirium festeja sus 40 años de teatro subiendo al Cuyás a 12 intérpretes en 30 escenas de Tabares La compañía tinerfeña estrena en la capital grancanaria la obra 'Libros cruzados', con la que afianza cuatro décadas de profesionalidad

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:16

No es habitual en España que una compañía teatral cumpla 40 años, algo «casi inalcanzable» en Canarias. Pero este es el caso de Delirium Teatro, la compañía tinerfeña que este jueves con «placer» y reconociendo el «privilegio» que supone presentó el director artístico del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani. Delirum está de cumpleaños y puede presumir de haber actuado en infinidad de ocasiones tanto en el Cuyás como la Sala Insular de Teatro (SIT). «Hemos tenido verdaderas joyas», dijo Ubani en la presentación – junto al director insular de Cultura, Serafín Sánchez; el director y fundador de Delirium Teatro, Severiano García; y la actriz Soraya González– de la obra 'Libros cruzados', una producción de Delirium Teatro escrita por Antonio Tabares (Santa Cruz de La Palma, 1973), «autor fetiche» de la compañía.

La obra se representará en el Cuyás hoy viernes 26 y mañana sábado 27, a las 19:30 horas, dentro del proyecto 40 Delirios con el que la compañía celebra su 40 aniversario, que suma también un libro, un documental y una exposición itinerante, pendiente aún de fecha y espacio en Gran Canaria después de haberse visto en Tacoronte, cuna de los miembros de Delirium.

Tanto Soroya González como Severiano García reconocieron y agradecieron el apoyo de las instituciones y del público durante cuatro décadas. Un apoyo que se ha redoblado en el caso de 'Libros cruzados', pues se trata de una obra bastante costosa para los tiempos actuales, cuando no es usual que coincidan en el escenario más de tres o cuatros actores.

En este caso, después de más de 10 años esperando el momento adecuado, Delirium toma la pieza de Antonio Tabares para narrar la catarsis que viven sus tres protagonistas principales, mujeres, cuando se dan cuenta que no tienen la vida que quieren. Y todo a raíz de leer 'Anna Karenina', el clásico del autor ruso León Tolstói.

Y como señaló el director insular de Cultura, Serafín Sánchez, «la técnica que usa el autor canario Antonio Tabares del bookcrossing pone de manifiesto que ese libro no solo recorre espacios, sino que también pasa por la vida de las personas para dejar marca». Y ese recorrido espacial y vital se traduce en 12 actores y actrices (partía de 20 personajes), 17 espacios distintos y 30 escenas; 16 personas en gira: y todo al modo Delirium.

«Lo llevamos a nuestro terreno», señala el director de Delirium, Severiano García. Tabares «es tremendamente teatral, casi cinematográfico. Hay muchos cambios, y hay que saber resolverlos». Y entiende García que «lo hemos conseguido», y lo afirma desde la profesionalidad que defiende.

«Defendemos un teatro profesional» a través del cual, como con toda la cultura en general, «nos podemos en el lugar del otro para empatizar». No puede ser de otro modo si se tiene en mente que «la cultura es el mejor alimento».

De Anna Karenina a Mariana

Una de las actrices que da forma a 'Libros cruzados', como también a Delirium durante todos estos años, es Soraya González. En esta obra se convierte en Mariana, «una mujer que lleva una vida monótona y al encontrarse con el libro de Anna Karenina sufre un cambio drástico en su vida donde se empoderará y tomará las riendas de su destino». Mariana formará así parte de una cadena emocional en la que una serie de personajes comparten un mismo viaje interior.

El electo lo completan, además de Soraya González: Joche Rubio, Maday Méndez, Silvia Criado, Abel Moral, Carmen Cabeza, Vicente Ayala, Joel Morales, Dani Sanginés, Mabel Quintero, Delia Hernández e Ignacio de la Lastra.

Y todos ellos, los que están y los que han sido Delirium, están de enhorabuena. Y es que como señaló Gonzalo Ubani, «es un privilegio para el Teatro Cuyás participar en el 40 aniversario de Delirium Teatro, una compañía canaria que ha hecho posible lo inalcanzable para un grupo teatral».