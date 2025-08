David Cepo: «No se trata de reírse de alguien, sino de reírse con alguien»

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 4 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

«No se trata de reírse de alguien, sino de reírse con alguien», comenta el humorista madrileño David Cepo (1988), uno de los que más repiten el cartel de «todo vendido» en las taquillas españolas. No tiene reparo en actuar en la prisión de Valdemoro «en donde los presos se ríen como condenados», ni en cualquier otro escenario en donde el público esté dispuesto a soltarse, eso sí, sin cruzar los brazos. Como siempre digo, «si cruzamos los brazos, los chistes no entran».

Entre una decena de espectadores sufren sus bromas en el show con el que lleva girando hace más de tres años por España y con el regresa a Canarias en el marco de la tercera edición del Festival de Humor Reíslas. Cepo inicia su gira por las islas en La Gomera, en donde el próximo día 2 de septiembre ofrece una actuación gratuita de su 'No cruces los brazos' en el Teatro Insular de San Sebastián de La Gomera, para luego trasladarse a El Hierro, La Palma, Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y concluir, en La Graciosa, con otra última función gratuita el día 9 de septiembre en Caleta del Sebo.

«No me gusta pactar las improvisaciones en mis 'shows', que están divididos en bloques. La predisposición y el tiempo del público en cada instante influye mucho. El texto memorizado de mis espectáculos lo suelo combinar con las improvisaciones directas con las que juego con los espectadores, que es lo que siempre suma novedad a cada una de las funciones. Hay un instante en la improvisación en que tienes que saber cuándo paras porque puedes resultar aburrido si no se produce dinamismo con el público. Intento siempre que la gente esté cómoda, que disfrute y que se olvide por un instante de sus preocupaciones», advierte el cómico que inició su carrera alojando sus historias en las redes hace relativamente pocos años hasta lograr llenar los teatros y convertirse en uno de los cómicos del circuito del 'stand up' más solicitados del momento.

En 2022 se alquiló por su cuenta la sala madrileña Soho para presentarse e iniciar su imparable trayectoria. «Realicé un trabajo previo y constante en las redes, que son un escaparate gratuito a disposición de todo el mundo para promocionar tu trabajo. Lo que no podemos hacer es no usarlas, vendas ropa, regaliz o electrodomésticos. q Las redes han multiplicado la difusión de los artistasue antes sólo era posible a través de la televisión», añade. «Mi humor ha evolucionado desde mis inicios a medida que ha ido profesionalizándose mi proceso de creación».

Inicios

Hizo su primera aparición televisiva en el 'Open Mike' del Canal Paramount Comedy y ahora todo lo que toca se convierte en oro. El nombre de este show con el que regresa por tercera ocasión a Canarias, aunque con variaciones en su guion, se lo puso Cepo porque le daba rabia que cuando actuaba en cualquier sala hubiese gente con los brazos cruzados. «Me producía negatividad», confiesa.

«La conexión con el público es fundamental y desde el mismo inicio notas a la primera las energías positivas o negativas del público. Cada día tienes un público diferente, nunca es el mismo. La gente por lo general viene predispuesta a pasarlo bien, lo que es una exigencia añadida que al cómico lo coloca ante una única realidad: debes dar el nivel para que la gente no se vaya decepcionada a casa después de haber pagado una entrada. Eso te crea ansiedad y tensión antes de actuar», confiesa.

Hasta la fecha más de 5.000 entradas ha vendido David Cepo para las diez funciones del exitoso espectáculo 'No cruces los brazos' programado por el Festival de Humor Reislas que, en su tercera edición, alcanzará, por fin, a todas las islas del archipiélago promovido por Etiqueta Negra Producciones, ¿Cómo Está Wally?, Producciones & Management, Ninona Producciones y Estudios Multitrack.

«Es humor blanco realizado a raíz de situaciones cotidianas con las que todo el mundo puede empatizar e identificarse. Mezclo texto y partes de impro que cada día son nuevas y hacen que la gente que viene a ver el show se sienta también protagonista. En este espectáculo el público también es parte del monólogo. Para mí, es importante mezclar esas dos facetas y hacer que el show sea lo más completo posible», señala el madrileño David Cepo, que lleva sobre los escenarios más de una década sorprendiendo al público con su humor blanco.