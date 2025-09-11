Cuatro cómicos canarios se suman al tercer Festival de Humor Reislas Dieciocho artistas muy conocidos del panorama de la comedia del momento en España recorren las ocho islas con 37 funciones

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:00 Comenta Compartir

La tercera edición del Festival de Humor Reislas se desarrollará por primera vez en las ocho islas desde que fuera impulsado en 2023 por la productora canaria Estudios Multitrack y las cuatro peninsulares Etiqueta Negra Producciones, ¿Cómo Está Wally?, Producciones & Management, Ninona Producciones.

El evento se ha posicionado en este corto tiempo en el tercer lugar de los festivales de su naturaleza más importantes y que más entradas venden de España, después del 'Murcia Sonríe' de Murcia (32.000 entradas vendidas) y el 'FesJajá', que se celebra en Mallorca, ambos con más de diez ediciones de existencia.

Un total de dieciocho humoristas muy conocidos del panorama de la comedia del momento en España, cuatro de ellos canarios, se suman a esta tercera entrega de 'Reíslas', un festival que el pasado año disfrutaron más de trece mil espectadores de las seis islas en las que se celebró.

El madrileño David Cepo, el gallego Luis Piedrahita, los andaluces Dani Rovira, Maru Candel, Patricia Galván, David Navarro, Javi Aguilera y Carlos Mení (Aguilera y Mení), el armeniolibanés Hovik Keuchkerian y el cuarteto Corta el Cable Rojo, a los que se unen cuatro de los cómicos más populares y admirados por el público de Canarias, Omayra Cazorla, Abián Díaz, Jorge Ávila y Saúl Romero, integran el cartel este año que contempla un total de 37 funciones que se celebrarán en quince espacios escénicos diferentes de las ocho islas.

El festival citado, que cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), así como de los Cabildos de las islas y de todos los ayuntamientos de los municipios en los que se celebra, ofrece un heterogéneo y divertidísimo cóctel servido para cautivar a todo tipo de públicos a través de los variados formatos y la pluralidad de estilos que hoy capitalizan el interés de la escena cómica en España, desde los habituales monólogos de la 'stand up comedy' a otras fórmulas originales planteadas a dúo, la comedia improvisada o que apelan a la conexión provocadora y directa con el público.

Este miércoles Reislas fue presentado sobre el escenario de Teatro Guiniguada de la capital grancanaria por Horacio Umpiérrez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno canario, Abilio Gilar, de la productora Ninona Producciones, y los tres humoristas canarios, Omayra Cazorla, Jorgé Ávila y Saúl Romero. Abián Díaz faltó a la cita.

Gran demanda de entradas

De esas 37 funciones programas, el público ha agotado por completo las entradas en 14 de ellas, y en muchas de otras ellas las taquillas están a punto de colocar el cartel de «agotadas las localidades», lo que demuestra el alto grado de aceptación y seguimiento que ha adquirido este festival en el que el humor opera como estimulante catalizador en la oferta de cada uno de los espectáculos programados.

Cuando aún restan casi un mes para que el festival que dio comienzo en la isla de La Gomera con una actuación gratuita de David Cepo concluya en Lanzarote, el nivel de ocupación global de los distintos espacios escénicos alcanza más de un 70%, con una previsión de algo más de 17.000 entradas vendidas.

Abilio Gilar, de Ninona Producciones, advirtió que «después de alcanzar el logro de estar en todas las islas en esta tercera edición, el futuro de este festival pasa por seguir manteniendo sus niveles de calidad y variedad de su cartel. Deseamos crecer manteniendo la calidad de la oferta», dijo.

El cuarteto de humoristas canarios está representado en esta ocasión en el Festival Reislas por varios de los mejores artistas del momento: la grancanaria Omaya Cazorla, que hace lo mismo con su 'Así somos', los majoreros Jorge Ávila que presenta su show 'Esto no estaba pensado' y Saúl Romero con 'Modas pasajeras' y, finalmente, el actor y cómico tinerfeño Abián Díaz, con su 'Show Patético'.