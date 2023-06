«He construido una María que, con los años, los de ella y los míos, me ha revelado otras posibilidades»

El profesor, músico y verseador Yeray Rodríguez y el director de escena Mario Vega han venido colaborando juntos en los últimos años en algún que otra producción, entre las que se encuentran 'Barranco Abajo' (2018), 'Todo el cielo' (2020) y 'Luz del Puerto' (2022). El proyecto en que se han embarcado nuevamente ha sido todo un reto y un salto al vacío: trasladar al teatro la simbólica novela 'Mararía' que el escritor tinerfeño Rafael Arozarena publicó hace 50 años. El compromiso es mayúsculo y ambos lo saben, porque ese título, además de estar anclado en la memoria identitaria de los canarios, es una obra capital en el contexto de la literatura de las islas.

«Es una novela icónica de nuestra literatura que Arozarena planteó desde una mirada absolutamente poderosa alrededor del paisaje de Lanzarote, una mirada que también se disfruta en los poemas que compuso en los años de juventud en que la vivió. Hoy sabemos que fue en aquellos años cuando creó 'Mararía', que sin embargo no fue publicada hasta mucho después. Si la novela hubiera sido publicada más cerca de su redacción estoy seguro de que hubiera acrecentado el inmenso valor que ya tiene, porque muchas de las cosas que sucedieron después y que se catalogan como hallazgos y logros literarios, ya estaban y están en esta obra maestra que nos sigue cautivando», señala Rodríguez, que firma la versión dramatúrgica del montaje 'Mararía la de Femés', que será estrenado, con dirección de Mario Vega, en el Teatro Pérez Galdós los próximos días 29 y 30 de junio y el 1 de julio.

El popular repentista confiesa haber afrontado esta adaptación «desde una admiración infinita hacia Rafael Arozarena y su trabajo. Es una responsabilidad inmensa, no cabe duda. Soy un devoto absoluto de 'Mararía', pero también lo soy de su poesía, especialmente de la que tiene la tierra conejera por protagonista. Desde esa premisa tenía y tengo claro que cualquier tentativa por mi parte partiría siempre desde mi absoluto aplauso y reconocimiento a una de las voces más poderosas de nuestra literatura». Y esa tentativa la ha planteado acercándose en todo momento «a ese lenguaje lírico que enhebra toda la novela. Arozarena, para mí, es un poeta que escribe una historia, no un narrador que escribe poéticamente. Eso se nota», advierte. «He intentado también que todo lo que suceda sea verosímil dentro de la trama que construye Arozarena. Es una novela construida desde la suma de percepciones y la mía es una más, pero hay partes del relato que solo se pueden contar de una forma, aunque se puedan interpretar de muchas maneras distintas».

El montaje

El montaje teatral lo podrán disfrutar unos doscientos espectadores por función, ya que la producción de unahoramenos se instalará sobre el escenario del propio Teatro Pérez Galdós permitiendo al público un contacto más estrecho e intenso con los protagonistas de la obra, Mingo Ruano, Marta Viera y la cantante Lajalada (Belén Álvarez) que ha compuesto el espacio sonoro y que interpreta las canciones cuyas letras asimismo ha escrito para la ocasión el propio Yeray Rodríguez.

«Desde el primer momento tuve claro que la propuesta conjugaría prosa y verso. Me parecía una forma hermosa de rendir homenaje al Arozarena poeta y a la propia novela, que está construida desde la oralidad y en Canarias, como en tantos espacios, el relato oral está construido en prosa y en verso, porque no hay suceso noticioso que no tenga sus cantares, su romance, sus seguidillas (tan conejeras) o sus décimas. El propio Arozarena, con ese romance en el que nos presentó a María a finales de los cincuenta, hace suya esta clave. El texto, por tanto, combina ambas posibilidades y creo, modestamente, que resulta enriquecedor para el texto mismo y para su puesta en escena», explica el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Tanto Arozarena como Rodríguez formulan el concepto de 'Mujer-Isla' alrededor del personaje principal. «Ese concepto está implícito en el texto, como lo está en el romance 'María la de Femés' que publicó Arozarena en 1947 en su libro 'A la sombra de los cuervos' y que es sin duda el punto de partida de la novela. Ese romance es una descripción detallada de María, comparada constantemente con elementos del paisaje conejero. Ahí se aprecia esa asociación que traza Arozarena y que consumará en la novela cuando María, como la isla, sea víctima de su propia belleza, vejada y castigada por quienes dicen quererla y deberían protegerla».

Sin duda alguna, Yeray Rodríguez estima que «cada lector tiene una Mararía en sus adentro y al final ella es todas y cada una de esas interpretaciones y no es ninguna en concreto. Yo he tratado de construir una María que se parezca a la que conocí hace mucho tiempo, en mi primera lectura; una María que, con los años, los de ella y los míos, me ha ido revelando otras posibilidades, otros hallazgos que dejó caer Arozarena con su habitual maestría y que a veces no salen en su primera lectura. He propuesto una María absolutamente libre dentro de los estrechos márgenes de una sociedad que no lo era y absolutamente consciente de su situación en cada momento: una María con la determinación que tuvieron que esconder tantas mujeres y con la seguridad en sí misma de quien no tiene absolutamente nada que perder», sostiene Rodríguez.

La migración

Otro asunto que se aborda en esta versión contemporánea es el de la migración, ya que en esta adaptación el profesor decide otorgar nombre propio a los migrantes, proporcionándoles una personalidad y más peso dramático. «El personaje del árabe tiene sin duda un gran interés. En un momento determinado concierta su boda con María y es asesinado por los hombres del pueblo que no permitirán que un extranjero ocupe el puesto que creen que le corresponde a uno o a todos ellos. En todo momento los personajes se refieren a él sin nombre propio, como tantas veces sucede con el relato migratorio: es un número y solo será un número si la vida lo acaba llevando a la muerte, un número como el de tantos cementerios donde han enterrado tras morir en el mar a muchos seres que tampoco tienen nombre. Lo que sucede es que todo esto lo contó Arozarena hace por lo menos medio siglo. Como si lo supiera», advierte.

