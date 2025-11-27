La combustión adolescente salta a escena

Francesc Zanetti Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:07 Comenta Compartir

El actor y director de escena Mingo Ruano regresa a la dirección con la última coproducción que acometen el Teatro Pérez Galdós y unahoramenos, 'DES.- (desestructurados)', que será estrenada sobre las tablas del coliseo capitalino el día 28 de noviembre en una única función prevista a las 20.00 horas. El citado montaje cuya dramaturgia firma junto a Luis O'Malley y en el que también comparte protagonismo con los jovencísimos actores Ninfa, Álvaro Cavadas y Adrián Méndez, edifica ante el público el crudo retrato de una indómita adolescencia fagocitada por un sistema educativo que hace tiempo avisó de su extenuación y que no sabe qué hacer con su imprevisibilidad.

Ruano encarna a Gabriel, un profesor de música de 43 años que se reincorpora a un instituto tras permanecer un tiempo de baja sumido en una depresión motivada por el suicidio de una sobrina. En el aula deberá lidiar desconcertado con el carácter de tres jóvenes compulsivos que se encaran a la vida apenas sin estímulos y expectativas.

El montaje se inscribe en el nuevo proyecto de laboratorio de creación orientado específicamente al público juvenil denominado 'Juventas a escena' que pone en marcha la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria y unahoramenos, con la intención de fomentar un espacio de formación de actores y actrices, producción y proyección en el ámbito de las artes escénicas y así servir de puente para su integración y desarrollo en el ámbito profesional. Ruano cree que hacen faltan en la escena canaria más ofertas y textos teatrales vinculados a las realidades del sector juvenil. «Aún existiendo grupos de teatro juveniles, colectivos que fomentan el desarrollo cultural en los adolescentes y proyectos vinculados a jóvenes creadores, sigue siendo una asignatura pendiente. Son los grandes olvidados dentro del sector teatral. Estamos acostumbrados a ver jóvenes intérpretes en producciones infantiles y con, mucha suerte, en algún montaje de público adulto o general, pero carecemos de un teatro protagonizado por ellos mismos, que hable de ellos, de sus realidades, de sus motivaciones».

Un año para el texto

En el proceso de escritura de la dramaturgia de 'DES.- (desestructurados)' empleó junto a O'Malley casi un año. En ese tiempo se propusieron alejarse de la 'adultocracia' para testear la realidad adolescente desde la crudeza, escuchando e investigando junto a un equipo de docentes, pedagogas y psicólogas con el que desarrollaron mesas de debate para aproximarse a algunas de las situaciones que se producen en los centros educativos, las calles, las redes, los hogares. «Luego definimos el contexto y los personajes para poder viajar a una realidad creíble, enmarcada por la convención teatral pero viva y actual. El resultado final del texto se planteó como una gran guía que contenía todas aquellas narrativas de las que queríamos hablar y cómo deseábamos contarlas, sobre las que más tarde trabajaría en su puesta en escena. El resultado, un montaje multidisciplinar de 70 minutos de un ritmo trepidante donde se combinan el texto, la música y la danza», subraya.

Según Mingo Ruano 'DES.- (desestructurados)' se atreve a abordar las realidades adolescentes «mostrándonos en escena una clase de diversificación tal cual es, sin adornos ni eufemismos. El 'bullying', la hipersexualidad, el abandono, el suicidio, la pérdida, la soledad, la migración, la xenofobia, el mundo virtual vs mundo real, la salud mental, etcétera, son temas que están presentes en la cotidianidad de nuestras aulas. Sus protagonistas son adolescentes dispares que, cada vez con mayor intensidad, van adentrándose en una crisis emocional silenciosa. Sin embargo, la obra también ofrece una ventana, un salvavidas al que agarrarse: la música, porque el arte es, en definitiva, la única vía posible para sanar y crecer como personas y como sociedad».

El equipo es fundamental

Los protagonistas, que fueron seleccionados a partir de la convocatoria de los talleres Ser y Estar del proyecto 'Juventas a escena', son «tres promesas de la interpretación que se estrenan en las tablas y que han dado vida a sus personajes desde una verdad y convicción realmente admirables, a las que me sumo dejándome impregnar por la frescura de las nuevas generaciones», agrega Ruano, que pone en valor «la sensibilidad de cada uno de ellos para viajar en la temática y la vida de los personajes, el control técnico de la interpretación escénica y el trabajo en equipo al que se han entregado».Mingo Ruano, al que la temporada le plantea nuevos proyectos de dirección como 'Franca', la adaptación de los '8 Monólogos de Franca Rame' interpretados por la actriz Maria Filomena Martignetti y la llegada a España de 'Mi célula', una ópera musical producida por Ópera Trøndelag de Noruega basada en los estudios sobre el funcionamiento del cerebro humano realizados por May-Britt Moser y Edvard Moser, ganadores del premio Nobel de Medicina, confiesa que suele dejarse llevar por sus necesidades creativas en cada momento.

«Escucharme a mí mismo en qué es lo que me apetece y necesito hacer para seguir creando y aprendiendo, ha sido mi punto de partida para elegir proyectos, y en este caso ha sido todo un reto y un gran aprendizaje. Crear un proyecto, dirigirlo e interpretar uno de sus personajes, son tres factores que a veces pueden ser contraproducentes para el desarrollo del montaje por la multifunción que asumes, pero estoy rodeado de un equipazo profesional de producción entregado a tope con la causa y con el soporte profesional e incondicional de Carol Cabrera como ayudante de dirección y coach actoral, que me ha permitido meterme a jugar en escena sin ser el 'poli' que vigila sin descanso. El equipo es la pieza fundamental para un buen proceso de trabajo», puntualiza.