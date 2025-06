Claudio Tolcachir humaniza a los repartidores

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 20 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

A la vuelta de su casa en Buenos Aires empezó a cobrar forma 'Los de ahí'. Se topó con una acera ancha en la que un grupo de repartidores de comida a domicilio ('riders') esperaba. Eran jóvenes y con sus bicis estaban a la espera de que les llegasen los pedidos que tendrían que llevar a los distintos domicilios bonaerenses. Esa imagen fue el germen de la nueva obra de teatro escrita y dirigida por Claudio Tolcachir, que se representa este viernes y sábado, siempre a partir de las 19.30 horas, en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria.

«Esa imagen me conmocionó. Me partió el corazón pero no de tristeza», rememora el director, dramaturgo y actor argentino este jueves, durante la presentación del montaje a los medios en el recinto de la calle Viera y Clavijo.

Esos repartidores le hicieron recordar, admite, «en que cada tanto, en América Latina se sacrifican generaciones». «Me hizo pensar qué mundo le dejamos a nuestros hijos», añade.

Tolcachir dice que requería de una historia «urgente que necesitara contar y de la que no pudiera escaparme» para abandonar el barbecho y volver a escribir una obra de teatro casi siete años después. Y la realidad de los repartidores de comida a domicilio no solo se ajustaba a esta premisa sino que le permitió escribir el texto pensando en los actores que les darían vida, algo que, subraya, considera vital.

Como dramaturgo, además del contenido que desarrolla la obra, le interesa también «lo técnico, poner a prueba ciertas nociones que tenemos del teatro, darle vueltas y llegar hasta ciertos límites, tanto nosotros como el público con el que nos comunicamos». «Me gusta probar nuevos lenguajes, pero no bombardear el escenario de disciplinas. Me interesa investigar con el público», añade quien también tuvo en cuenta que la pieza se iba a estrenar en el Teatro María Guerrero de Madrid a la hora de confeccionar el espacio escénico.

La trama

Tolcachir define 'Los de ahí' como una «historia de convivencia». «Los une el sistema de trabajo, pero cada uno tiene una historia. De más cerca o más lejos, de otro país... Eso nos permitía hacer un cruce de humanidades que me parecía necesario. Jugamos con el anonimato en esta sociedad que tenemos en nuestras ciudades. Son personajes que forman parte de nuestras vidas pero a los que no conocemos», explica.

Considera importante en el proceso de trabajo y en el resultado final que estos repartidores no estuvieran ni en España ni en un país definido. «Están en otro lugar que nosotros sabemos cuál es pero no me gusta decirlo. Estos personajes no tienen nada del lugar en el que están, ni el lenguaje ni los códigos. Hay una máquina que le da las entregas y un teléfono que les da las órdenes. No pueden hablar con nadie, simplemente esperan órdenes hasta la próxima entrega. Siguen un mapita pero no tienen forma de comunicarse con sus empleadores. Hay algo en las reglas del juego que son desconocidas para ellos. Nos pareció interesante colocarnos como espectadores y pensar qué pasa cuando no entendés lo que te dicen alrededor. Es un desconcierto enternecedor», señala Tolcachir.

Reconoce que 'Los de ahí' también incluye cosas «reales» del mundo de los repartidores, como se lo hizo saber un grupo de estos profesionales que asistió a uno de los pases en Madrid.

«Esta obra es de las cosas más hermosas que me ha pasado. Siempre piensas una cosa, fantaseas pero no sabes si lo has alcanzado con la obra. Me produce mucho orgullo por cómo está contada, cómo está actuada, por el espacio y por el lenguaje», asegura.

Múltiples temas

En cuanto a las cuestiones que aborda, Tolcachir destaca la presencia de los temas que le «inquietan ahora que acabo de cumplir 50 años», como son «la supervivencia, el anonimato, la paternidad, el miedo a la enfermedad, la solidaridad, la desconfianza, las alianzas que generan lo marginal, la debilidad, la pérdida, el ser extranjero y la resistencia».

Eso sí, el polifacético y premiado artista argentino aclara que su teatro no es «discursivo». «Me aburre que haya un tema claro y que lo domine todo. Tampoco hay una mirada política en mis obras, porque tengo fe en el público», defiende sin ambages quien reconoce estar aterrado ante la Inteligencia Artificial. «Lo nombras y me angustio. A los que nos gusta lo físico y la verdad poética nos parece una traición a lo racional. Pero seguramente estoy equivocado y habrá que aprender a utilizarla», comenta sobre este avance tecnológico.

Frescura y juego

La actriz Malena Gutiérrez integra el reparto de 'Los de ahí' junto a Nuria Herrero, Gerardo Otero, Nourdin Batán y Fred Fraga.

La intérprete, que ya ha pasado por el Teatro Cuyás como parte de distintos montajes, incluido 'Copenhague', dirigido también por Claudio Tolcachir, destaca el hecho de que el argentino también sea el autor del texto. «Fue un lujo tener al autor y al director en el mismo espacio. Creo que eso ha aportado libertad, juego y frescura, porque ha participado activamente y ha ayudado a hacer equipo», apunta.

Ampliar Una escena de 'Los de ahí'. C7

Malena Gutiérrez reconoce que nunca había coincidido con el resto del reparto, pero «a los dos segundos de empezar a ensayar, ya éramos una familia», destaca.

Claudio Tolcachir da mucha importancia a esta circunstancia, porque tiene claro que un montaje escénico es un trabajo «en equipo» que moldea el texto original, sea suyo o no. A medida que ensayaban, el texto cobraba nuevos vuelos y formas gracias a las peculiaridades de cada intérprete. «Es la obra más visual que he escrito. Yo escribo en argentino y después Malena fue introduciendo palabras propias. También los otros actores, ya que Nourdin Batán, que es argentino, trabajó mucho el acento de una zona concreta del país para introducirlo en la obra. Cada uno le da su propio sonido. Nuria Herrero, por su parte, habla en un idioma real que tuvo que aprenderse y que no se identifica para acentuar esa incomunicación de los personajes», puntualiza Tolcachir.

'Los de ahí' supuso el estreno teatral para dos de sus actores. «Solo habían hecho cosas en televisión y cine. Para ellos el estreno ante el público fue algo increíble. Fue algo que buscaba, porque la obra requería que hubiese vida pura, no solo buenas actuaciones», defiende.