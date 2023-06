El Cuyás cierra la temporada con tres hombres «que se agarran a su amistad»

El Teatro Cuyás de la capital grancanaria despide este viernes y sábado, a partir de las 19.30 horas, su temporada 2022/2023 con la exhibición de 'Amistad', obra del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022, Juan Mayorga, que ha sido presentada este jueves por sus protagonistas junto al director artístico del recinto, Gonzalo Ubani.

En este montaje, José Luis García-Pérez, que también lo dirige, Daniel Albaladejo y Ginés García Millán dan vida a tres colegas que lo son desde niños y que siempre han compartido todo tipo de juegos. Ahora, estos hombres de mediana edad se burlan de la vida y la muerte, y ponen en juego su propia amistad.

'Amistad' es una reflexión sobre la vida, los recuerdos, la masculinidad, la amistad y el paso del tiempo cargada de humor y pensamiento, según sus responsables, que auguran «una carcajada segura para el espectador cargada de la filosofía de Mayorga».

Para Ginés García Millán, «Mayorga hace un gran juego teatral, de divertimento, de teatro en teatro y con toda la verdad de tres amigos que, si no tuviesen esa amistad, seguramente no podrían vivir». «Creo que a ellos los agarra la vida esta amistad, por imperfecta que sea. También son tres hombres de una generación que no estaba preparada para decirse las cosas de verdad. Han estado tapando cosas por situaciones duras que les ha pasado», añade el actor.

El lenguaje

García Millán destaca también que el autor ha dicho en alguna ocasión que 'Amistad' «la ha escrito al dictado de la calle». Esto lleva a que el público se tope con un «lenguaje sencillo, aparentemente, que va a contar cosas que nos va a tocar y nos pone un espejo delante, que creo que es lo que debe hacer el buen teatro», subraya el intérprete.

Por su parte, José Luis García Pérez avanza que el público se topará con tres amigos «que se plantean un juego límite», que les lleva a tener que dilucidar si la amistad es tan importante y fuerte como para llevar esta circunstancia hasta el final. Esto les lleva a plantearse «un verdad o te atreves», donde «el te atreves y alguna que otra mentira están muy presentes».

Daniel Albaladejo hace hincapié en la vinculación personal del trío de intérpretes que copa el escenario con la historia. «Al fin y al cabo, somos tres amigos que hacemos teatro, tres amigos que nos conocemos hace tiempo y que nos subimos al escenario y los tres defendemos un texto de Juan Mayorga, con el que ya habíamos trabajado y con el que nos une una gran amistad. Por eso, lo que nos pasa desde que comenzamos los ensayos hasta ahora tiene que ver con el psicodrama de la obra, donde expiamos nuestras vidas y nos las contamos», comenta el actor.

Frente al espejo

Se da la circunstancia de que este matemático, filósofo y académico clausura la actual programación del Cuyás tras haber abierto su segunda parte con 'Silencio', protagonizada por Blanca Portillo con excelentes críticas y gran afluencia de público.