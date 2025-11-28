Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de un espectáculo de danza. C7

El ciclo 'Retama' propone este sábado cuatro piezas de danza contemporánea en el Teatro Guiniguada

Se podrán ver a partir de las 20.00 horas en el recinto de la capital grancanaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:27

Comenta

El ciclo de danza contemporánea 'Retama' ofrece su décima entrega este sábado, a partir de las 20.00 horas, el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria.

Bajo la dirección artística de Natalia Medina el programa reúne cuatro propuestas de danza contemporánea.

El programa comienza con la pieza 'Magia desquiciada', una creación de Uma Landa Jiménez (Gran Canaria). Continuará con 'Dime tú ¿para qué querría yo alas de pájaro?', de la compañía Natalia Medina (Gran Canaria), con coreografía e interpretación de Ángeles Padilla y Vanessa Medina.

A continuación, la creadora y bailarina Teresa Lorenzo (La Palma) presentará 'Claros del bosque' y, para finalizar, subirá al escenario el gallego Colectivo Glovo. Ofrecerán la pieza 'Trïade', una creación de Hugo Pereira junto a Esther Latorre.

