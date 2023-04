Carles Sans: «Tenía claro que no podía hacer lo mismo que con Tricicle pero yo solo»

El teatro gestual y humorístico no se puede entender sin Tricicle. Ni en España ni en el resto del mundo, ya que las cotas de excelencia que alcanzaron durante décadas Joan Gràcia, Carles Sans y Paco Mir son insuperables. El segundo lo tiene claro y por eso, tras el adiós de la legendaria formación, ha optado por volver a sus orígenes y recuperar la voz en su nuevo espectáculo, '¡Por fin solo!', con el que recala a final de mes en tres escenarios del archipiélago canario.

Lo hará, en concreto, el 28 de abril en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, al día siguiente en el lagunero Teatro Leal, y el 30 de abril repite en Tenerife, pero en esa ocasión en el nuevo Auditorio de Adeje.

«Cuando Tricile decidió retirarse, yo me propuse hacer un proyecto en solitario y enfrentarme a un texto, hablando. Lo que tenía muy claro es que no podía hacer lo mismo que con Tricicle pero yo solo. Tricicle es inigualable e inimitable y por eso hay que dejarlo ahí», confiesa Carles Sans por teléfono.

La vía que ahora explora es clara y desde su estreno, subraya, ha contado con el respaldo del público. «Tenía ganas de probarme con el teatro de texto y de ahí sale este '¡Por fin solo!', que es un compendio de anécdotas muy locas y divertidas vividas a lo largo de 40 años de profesión con Tricicle. También hay algunas anécdotas personales», avanza.

«El escritor Josep Pla decía que de la historia lo que más le importaba era la anécdota. Al ser humano las anécdotas le entusiasman. Cuando llega alguien y te dice: no sabes lo que me ha pasado... No hay nada que nos guste más. Sobre todo si conoces al protagonista de la anécdota. Todas las del espectáculo son reales, no hay nada ficticio. Y eso hace que guste aún más. He vivido cosas que merece la pena contar», defiende el actor catalán.

Ampliar Carles Sans, durante su espectáculo, con una imagen de Tricicle a sus espaldas. C7

Carles Sans reconoce que afloró «una cierta incertidumbre» a la hora de encarar un montaje en el que se dirige al público con la palabra y no con su cuerpo y los gestos, como hacía con Tricicle. «Ha ido perfecto. Me siento muy a gusto y el público no para de reír, lo que siempre da mucha confianza. En mis orígenes yo provenía del teatro de texto. Cuando estudiaba arte dramático lo hacía con teatro de texto, pero después se cruzó en mi vida el gestual a través de Tricicle y por ahí siguió todo el camino», rememora quien confiesa que enfrentarse en solitario al respetable impone mucho respeto.

'¡Por fin solo!' fue escrito y pergeñado en solitario por Carles Sanz, pero reconoce que llegó un momento en el que requirió de una mirada externa. «Lo construí solo y lo plasmé en un papel. Le dije a Corbacho que necesitaba a alguien que desde fuera codirector, porque se pierde la perspectiva si lo haces todo tú. La colaboración fue magnífica. Me dio muchas ideas, nos entendimos muy bien. Somos colegas desde hace tiempo», enfatiza.

Una vez que bajó el telón para Tricicle, este actor tenía claro que no quería quedarse en casa. La razón es muy sencilla. «Este oficio me gusta mucho y me siento con muchas fuerzas y ganas. Aunque la retirada de Tricicle se imponía, otra cosa es la mía como persona de este trabajo. Creo que ha sido muy acertado seguir con este proceso. Esto me ha dado mucha confianza y me demuestra las posibilidades que tengo más allá de las posibilidades de lo gestual», apunta quien avanza que tiene otros proyectos en cartera, incluido dirigir un montaje teatral escrito por él mismo.

El futuro

«A estas alturas de mi vida profesional no me pongo demasiadas metas. Vivo el día a día y lo disfruto. No proyecto demasiado, porque creo que es mejor disfrutar. Proyectos tengo y veremos que si siguen por la vía del teatro o van por otros caminos», añade.

Los también Tricicle Joan Gràcia y Paco Mir han visto su espectáculo, asegura Carles Sans. «Les gustó», dice, aunque confiesa entre risas que sus excompañeros de faena le puntualizaron algunas fechas o datos de las anécdotas vividas en común que desfilan sobre el escenario.

La pregunta inevitable es si existe la posibilidad de que el mítico grupo vuelva a reunirse sobre un escenario tras su reciente gira de despedida. «Volver no creo. Cada uno está con sus proyectos y a los tres nos va bien. Es un nuevo capítulo de nuestra vida», apunta. Eso no significa que si los convocan para dar un premio en la gala de los Talía acudan los tres como Tricicle. «Hablamos más por teléfono que lo que nos vemos en persona, porque Paco vive en Sevilla, Joan viaja mucho por trabajo y yo vivo en Barcelona», señala el actor.

«Nuestro gran acierto fue encontrar un sello propio»

Ampliar Carles Sans, en su nuevo espectáculo en solitario. C7

Carles Sans reconoce que siente una «satisfacción enorme» cuando le dicen y comprueba que Tricicle se convirtió en una leyenda escénica. «Uno va tomando conciencia de todo. Cuando trabajas ves que tienes éxito, pero después, al echar la mirada atrás, te das cuenta de la huella que has dejado y de lo que te dicen. Un día, en una radio de Cataluña, decían que éramos parte de la memoria emocional del país. Eso es precioso y muy bonito. A estas alturas nos genera una satisfacción muy grande», puntualiza el actor.

Reconoce que el teatro gestual no cuenta con muchos grupos en nuestro país y que recoger el testigo de Tricicle puede ser una tarea muy ardua. «El gestual es un género donde no ha habido mucho para elegir. Tricicle fue una excepción y marcamos un estilo y una manera concreta de hacer las cosas. Fue muy propia nuestra y muy difícilmente transferible a otras compañías. Me consta que hay cosas por ahí, pero no muchas», dice Sans.

«Lo importante es encontrar un sello, una marca o una manera y ese fue uno de los grandes aciertos que tuvimos en Tricicle. Lo fuimos perfeccionando, hasta el punto de que fuimos haciendo un género casi propio, donde nos sentíamos muy libres. Lo fuimos desarrollando al máximo. Pero también tiene sus limitaciones con los años y 40 años después ya lo habíamos hecho casi todo. Por eso colgamos las botas, entre otras razones», dice quien reconoce que la fama fue y es «muy soportable» en su caso. «Nuestro grado de popularidad ha sido el ideal», añade.