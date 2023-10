Les Ballets Trockadero de Monte Carlo vuelve al Cuyás con el canario Kevin García en sus filas

El Teatro Cuyás de la capital grancanaria baila con Les Ballets Trockadero de Monte Carlo. La prestigiosa compañía de ballet formada exclusivamente por hombres y fundada en 1974 en Nueva York por un grupo de admiradores de la danza clásica con el objetivo de parodiar las formas tradicionales de esta disciplina, llega a la capital grancanaria con dos funciones, este viernes y sábado, a las 19.30 horas, con una selección de las mejores coreografías de su repertorio en la gira de su 50ªaniversario.

El concepto original de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo se mantiene inalterable respecto a los comienzos en las sesiones nocturnas del Off Off Broadway, la plataforma de exhibición para propuestas de corte vanguardista que no participan del circuito escénico neoyorquino oficial: una compañía de bailarines profesionales, especializados en el repertorio clásico del estilo ruso, que interpretan toda la gama de ballet y danza moderna, incluyendo obras clásicas y originales, con el rigor y disciplina que exige, y con un toque de comedia que se consigue al incorporar y exagerar en cada coreografía las debilidades, accidentes e incongruencias que subyacen en la danza más seria y académica.

El espectáculo de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo en su 50ª aniversario se presentó este jueves en el Teatro Cuyás, en un acto en el que participaron Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria Gonzalo Ubani, director artístico de la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria; Raffaele Morra - Ballet Master de Les Trocks; y los bailarines Kevin García Montagut, natural de Gran Canaria; y Félix Molinero del Paso, de Granada.

Guacimara Medina destacó la presencia del bailarín Kevin García, ejemplo del «talento que ha tenido que emigrar y del que poco presumimos» y «vaya por delante nuestro agradecimiento y gratitud a un grancanario que está triunfando en el mundo».

Es la tercera vez que la compañía pisa el Teatro Cuyás y su última visita fue en 2013, tal como destacó Gonzalo Ubani. Más allá de la excelencia del espectáculo de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, que prácticamente han agotado entradas para las funciones de viernes y sábado, el director artístico emplazó al público a venir con antelación antes de la hora de la función, las 19.30 horas, debido a que los accesos al Cuyás el sábado desde la calle Viera y Clavijo se verán afectados por una prueba deportiva.

Por su parte, el bailarín y maestro de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, Raffaele Morra, aseguró que «es un placer estar de vuelta en Gran Canaria». «La última vez que nos presentamos fue en el 2013, venimos con un reparto diferente y la compañía sigue igual desde 1974, cuando se fundó en Nueva York». Según Morra, «celebramos el 50 aniversario y nunca pensamos que la compañía llegara tan lejos».

De vuelta en su isla natal

Para el grancanario Kevin García, volver a la isla y al Teatro Cuyás es parte del sueño que lleva viviendo desde que se incorporó a la compañía. «Es un honor volver a mi tierra después de tantos años. Este fue el último teatro en el que baile aquí con la Escuela de Danza de Gelu Barbu, en 2009, y el espectáculo 'Doramas'». García se declaró encantando de volver y «poder haber cumplido mi sueño de estar en el Ballet Trockadero, he tenido mucha suerte, la vida me la llevado por buen camino para estar en la compañía, y es como si se cerrara el círculo después de haberme ido fuera».

De otro lado, el granadino Félix Molinero del Paso se mostró igualmente agradecido en su primera vez en la isla con Los Trocks. «Es la primera vez en la isla, y después de tantos años tengo la oportunidad estar ante el público del canario. Soy de los más nuevos y sé que la reacción del público va a ser fuerte por las expectativas que se han creado», afirmó.