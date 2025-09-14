Aurélia Thierrée: «Los ladrones utilizan técnicas muy similares a las de un mago» Protagoniza 'Bells and Spells', montaje con el que el Cuyás abre su temporada el 19 y 20 de septiembre, a las 19.30 horas

El Teatro Cuyás abre el 19 y 20 de septiembre, a las 19.30 horas, su temporada 2025/ 26 con una propuesta sugerente, sin palabras y cuya autora y protagonista llevan sobre sus espaldas uno de los apellidos más importantes de la historia del arte: Chaplin.

Victoria Thierrée Chaplin, una de las hijas de Charles Chaplin firma el montaje 'Bells and Spells' (Campanas y hechizos), que protagoniza su hija y por tanto nieta del icónico actor, Aurélia Thierrée junto a Jaime Martínez.

El montaje se desarrolla en torno a una cleptómana que ve cómo los objetos que ha sustraído comienzan a cobrar vida de forma mágica. Así, con una mezcla de teatro, danza y artes circenses se desarrolla esta pieza que se ha metido al público y a la crítica en el bolsillo desde su estreno.

Al Cuyás, esta producción del Théàtre Les Célestins Lyon, el Théàtre Carouge Genève y Change Performing Arts Milan, llega muy rodado, tras pasar por distintos teatros internacionales y festivales nacionales como el Temporada Alta y el de Málaga, entre otros.

«No estoy segura de cómo se originó el montaje para Victoria, pero para mí fue tras descubrir que el arte de robar tiene muchas similitudes con las técnicas que utiliza un mago. Entonces, me pregunté: ¿Qué pertenece a quién y por qué, y qué pasaría si el objeto de repente tuviera vida propia?», responde vía email Aurélia Thierrée sobre una pieza en la que los percheros cobran vida, las mesas comienzan a deslizarse mientras emerge un mundo fantasioso y de gran belleza plástica.

La actriz, modelo, bailarina y artista circense relata cómo trabaja con unos objetos que se mueven por sí solos ante los ojos de los espectadores. «Es como un juego de malabares un juego organizado, pero un juego al fin y al cabo. También puede romperse, porque se establece un tiempo entre nosotros y el escenario, por lo que tenemos que trabajar juntos. Lo entiendo como si fuera un barco y tenemos que asegurarnos de que llegará a tierra», puntualiza.

Defiende que el público acuda a ver 'Bells and Spells' con la idea de dejarse llevar. «A mí me encanta cuando el público no sabe mucho de lo que va a ver, solo lo que algún amigo o ser querido le haya dicho antes y la acompañe a verlo. La experiencia del teatro implica dejarse llevar por la propuesta. A lo mejor luego piensas en ello, pero, el momento en el que lo estás viendo es único, y se trata de esa noche en particular y ese momento en particular», señala quien asegura que ya está trabajando con Victoria Thierrée en un nuevo montaje del que no aporta detalles.