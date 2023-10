«Aprender de lo que te conmueve se convierte en tu alimento»

El director artístico de la compañía Hung Dance, Lai Hung-chung, y su directora de ensayo, Chen I-Han, han impartido este miércoles un taller para bailarines isleños en la Escuela de Danza Natalia Medina, en el marco del festival Masdanza. También dentro del mismo ha coordinado el espectáculo 'Masdanza Taiwán', que se exhibirá el próximo sábado, día 28, a partir de las 19.30 horas, en el Teatro Cuyás y cuyas entradas están a la venta en los canales habituales del recinto de la calle Viera y Clavijo de la capital grancanaria.

-¿Cómo ha planificado el desarrollo del Workshop previsto para este miércoles en el festival Masdanza?

-Enseñamos movimientos elementales individuales de Tai-Chi, así como una nueva combinación de entrenamiento de danza, creada por Hung Dance, que integra el Tai-Chi con la danza contemporánea. También le enseñaremos cómo aplicarlos en la coreografía de movimientos de danza.

«Me gusta más que las compañías funcionen como un negocio, con más colaboración con las empresas privadas. Con el Gobierno se logra un mayor impacto»

- ¿Qué espera de los bailarines participantes, más allá de las cualidades técnicas de cada uno?

-Lo que espero es lograr que los alumnos experimenten diferentes procesos de pensamiento de la danza, quizás convirtiéndose en parte de sus experiencias y de su alimento.

-¿Qué aspecto es el primero que valora de un bailarín, más allá de las habilidades técnicas que tenga?

-Yo siento que los bailarines, a través de la comunicación y la expresión de sus pensamientos y sentimientos, nos acercarán unos a otros mediante la danza.

-¿Cómo funciona la plataforma 'Stray Birds', que ha puesto en marcha en Taiwán?

-'Stray Birds' se lleva a cabo anualmente en Taiwán en diciembre y presenta obras de danza de solistas y a dúo. Contempla dos categorías de obras: Muestra y Selección. En la Muestra se invita a las obras a presentarse bajo la dirección de un tema curatorial determinado. La Selección está abierta a presentaciones cada primavera y las obras son seleccionadas por un jurado compuesto por cinco profesionales internacionales. Además de las oportunidades de desempeño, la Selección también proporciona un sistema de premios. 'Stray Birds' invita a concursos internacionales de coreografía, festivales de arte, compañías de danza y teatros con objetivos similares para establecer alianzas colaborativas y plataformas para seleccionar obras de danza y coreógrafos, y para otorgar premios y crear oportunidades para colaboraciones y presentaciones. El objetivo es crear oportunidades para que los coreógrafos accedan a los mercados de las artes escénicas en Taiwán e internacionalmente. 'Stray Birds' es un canal para que los coreógrafos presenten sus trabajos, una forma para que los coreógrafos taiwaneses despeguen internacionalmente y un puente para que los artistas internacionales intercambien culturas e integren sus creaciones con Taiwán. Creo que podría crear suficiente energía para generar cierta onda en el mundo de la danza.

-¿Qué ha significado para usted el festival Masdanza y cómo lo valora?

-Desde 2011, muchos coreógrafos taiwaneses han actuado y ganado premios en Masdanza. El primero fue el director artístico del Cloud Gate Dance Theatre, Cheng Tsung-lung. Para él, los coreógrafos taiwaneses son verdaderamente únicos. En 2017 participé por primera vez y recibí el Premio del Público. Esto generó oportunidades para realizar giras el año siguiente, e incluso abrió la siguiente gira. Me hizo comprender la importancia de ser visto. «Sin correr riesgos y aventurarte, no encontrarás el mundo más allá de la isla». Con este espíritu comenzaron Hung Dance y 'Stray Birds Dance Platform'. Ser visto es fundamental y eso me incluye a mí. Antes de fundar la compañía de danza, todas las solicitudes de subvenciones gubernamentales y diversos proyectos que realicé no recibieron respuesta. Cuando un camino está bloqueado, buscas el siguiente. Entonces presenté mis trabajos a concursos y festivales de coreografía internacionales. Mi pareja y yo recaudamos fondos para volar a Europa y competir. Ambos aceptamos la aventura y los riesgos, y ganar era imprescindible. Tuvimos que subir al escenario, mostrarle al mundo lo que podíamos crear y ver qué se podía desarrollar. Incluso si no ganábamos, al menos nuestras alas levantaban algo de polvo.

-¿Qué le parece el trabajo que ha llevado a cabo todos estos años Natalia Medina al frente de Masdanza?

-Taiwán es un país donde cada viaje es un largo viaje. En ese momento sentía una gran admiración por el Masdanza organizado por Natalia Medina. Creí que era un esfuerzo tremendo. No se trataba sólo de hacer realidad el sueño de conectar la danza con la audiencia global; también se trataba de fomentar el intercambio y el impacto en la creación de danza. En 2018, cuando Natalia y yo nos reunimos en Seúl, expresé mi deseo de hacer algo similar en Taiwán. Le pedí consejo sobre cómo iniciar un festival.En 2019, lanzamos la plataforma inaugural de baile 'Stray Birds'. Poco a poco estableció conexiones con festivales internacionales que llegaban a Taiwán. Llevamos obras taiwanesas al extranjero e invitamos a obras internacionales a ser presentadas al público en Taiwán. 'Stray Birds Dance Platform' es la primera plataforma independiente de Taiwán que colabora con festivales internacionales, aspirando a volar de forma independiente y sin restricciones. Lleva un espíritu de salvajismo y colisión. Extiende los brazos abiertos a cualquier bailarín talentoso que, debido a diversas 'incompatibilidades' y 'desacuerdos', carezca temporalmente de un escenario para actuar. El año en que me convertí en jurado del Festival, Natalia propuso la idea de colaborar con Stray Birds Dance Platform y comenzó a gestarse la idea de 'Masdanza Taiwan'.

'Birdy' es una de las piezas que se exhiben el sábado en el Cuyás. C7

-¿Qué característica destacaría de las cinco piezas procedentes de Taiwán que el público del Teatro Cuyás va a disfrutar el próximo día 28 de octubre?

-A partir de trabajos anteriores de 'Stray Birds' o coreógrafos que recomendé específicamente, el programa ha sido muy depurado. Se trata de cinco obras llenas de energía y creatividad, cada una de las cuales muestra la diversidad y profundidad de la danza contemporánea en Taiwán. También seleccioné dos de mis piezas. La primera es 'Birdy', que ya se había representado en Masdanza y recibió el Premio del Público. Esta pieza dejó una profunda impresión en el público y espero que los espectadores de Canarias la vuelvan a saborear. En términos de sus características distintivas, 'Birdy' incorpora el tradicional accesorio teatral chino de largas plumas Lin-Zi, que simbolizan identidad y estatus, para narrar una historia de libertad y limitación humana, así como de la situación internacional de Taiwán. La segunda pieza es 'Formless Erosion', que interpreta cómo el paisaje de las montañas de Taiwán y los corazones de las personas se forman, erosionan y revelan la esencia del amor con gestos cotidianos como 'Namasté'. 'Somewhere Over The Rainbow' presenta los conceptos de presente, pasado y futuro del tiempo, presentando un baile a dúo de alta dificultad que involucra estar de pie, confiar e ingravidez. 'El cuerpo que no existe' combina los conceptos y elementos de los fantasmas y las costumbres populares taiwanesas para crear físicos y música únicos en Taiwán. 'Flow' utiliza el 'palo' de utilería de las artes marciales como metáfora de la esclavitud y la limitación, y la postura suave y fluida del bailarín explora los límites del cuerpo y el alma.

-¿En Taiwán la danza contemporánea cuenta con un importante apoyo estatal?

-Yo deseo que las compañías de danza funcionen más como un negocio, con más colaboración con empresas privadas. Los esfuerzos del gobierno y del sector privado tienen orientaciones diferentes. Trabajando juntos, podemos lograr un mayor impacto.

-En la actualidad, ¿existe una buena generación de bailarines y coreógrafos en Taiwán?

-La innovación surge constantemente y el mercado no determina si se trata de una buena generación. Sin embargo, la innovación y el cambio continuos son emocionantes y conmovedores.

-¿Qué deberían aprender los profesionales de la danza europeos de los asiáticos y qué deberían aprender los asiáticos de los europeos?

-Creo que no hemos visto lo suficiente. A veces, lo que vemos no es necesariamente solo danza; podría ser cualquier aspecto de varias culturas. Grabar y aprender cualquier cosa que te conmueva se convertirá en tu alimento.